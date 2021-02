Les activitats educatives lligades a l'art es reinventen

Acostar a les aules l'art i les activitats per descobrir-lo que abans de la pandèmia es realitzaven als museus és l'objectiu d'un nou projecte nascut a les comarques gironines, Semprevives. Es tracta d'un col·lectiu integrat per set arteducadores que treballaven al Servei Educatiu de la Fundació Gala-Salvador Dalí que s'han hagut de reinventar perquè la situació sanitària els ha limitat la feina. «El confinament va arribar just quan teníem els mesos més forts de feina, perquè a la primavera és quan venen més grups escolars al Teatre-Museu Dalí», explica Andrea Bonet, una de les integrants de Semprevives.

Format per arteducadores d'edats, llocs i perfils diferents, ja que hi ha professionals vinculades a la història de l'art, la comunicació o la performance, s'han proposat «portar l'art a les escoles i instituts ara que els alumnes no poden anar físicament als museus». De moment, han fet activitats en centres de Figueres i pels propers mesos tenen tallers previstos a Olot o a l'institut Vall de Llémena, tant en català com en anglès, i no descarten treballar més endavant amb adults.

Sempre amb la figura de Dalí present, proposen activitats vivencials que s'adapten a cada edat i al format de l'aula, des de la descoberta del surrealisme jugant amb els bigotis dalinians per als més petits fins a introduir els adolescents en l'univers freudià.

«Ara estem treballant en una nova tècnica, anomenada slow looking, que consisteix a parar atenció a una obra d'art d'una manera més lenta i aprofundir-hi més, el que encaixa molt bé amb el que es pot fer a classe», explica Bonet sobre una tècnica que ja han provat en una sessió virtual amb els Amics del Museu Dalí.