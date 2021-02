L'Acadèmia del Cinema Català reuneix els nominats als Gaudí a un mes de la gala

L'Acadèmia del Cinema Català ha reunit els nominats als Gaudí quan falta menys d'un mes per la gala, que se celebrarà el diumenge 21 de març de 2021, i no a principis d'any com se celebrava tradicionalment. 'La vampira de Barcelona', de Lluís Danés, amb 14 nominacions; 'Las Niñas', de Pilar Palomero, amb 13, i 'Sentimental', de Cesc Gay, amb 8, són les pel·lícules més nominades a la tretzena edició dels premis. Enguany la foto de família tradicional s'ha limitat a fotos individuals dels nominats. La directora de 'Las Niñas' ha explicat a l'ACN que les nominacions als Gaudí els hi fan una il·lusió enorme a tot l'equip i que estan "preparats pel que vingui amb els peus a terra i desitjant el millor".

Palomero ha dit que ha rebut moltes impressions de la seva pel·lícula 'Las Niñas' a través de xarxes i col·loquis on ha participat. "La gent es reconeix amb la Cèlia i reviu la seva preadolescència a través del seu personatge", ha apuntat. "Després hi ha una lectura sobre l'educació i de les conseqüències de com ens han educat", ha afegit. El seu film aspira a 13 estatuetes.

Ventura Durall, director de 'L'ofrena', ha reconegut que les quatre nominacions als Gaudí les rep amb molta il·lusió i molt content sobretot per les que han rebut els actors per la feina que han fet. Durall creu que 'L'ofrena' té moltes virtuts i espera que tingui "la màxima visibilitat i que connecti amb la ment i el cor de la gent i el fet que els actors hagin rebut aquestes nominacions és que ha arribat als acadèmics". Ha dit que volien fer una tragèdia grega que "parlés de sentiments humans i de ferides molt profundes que tenim".

Per la seva part, Nora Navas, nominada a millor actriu per 'La vampira del Raval', ha dit que és una pel·lícula que està arribant molt al públic i ha assegurat que participar en un film que t'agrada ja és un premi. Ha reconegut que està feliç sobretot pel director de la cinta, Lluís Danés, que és "qui ha aixecat el projecte". Ha apuntat que la gent s'impacta molt amb la història i el món que ha generat Danés.

Fent referència a l'anomenada vampira del Raval, Navas creu que s'han d'humanitzar els personatges i veure les circumstàncies de cadascú i en el cas de l'Enriqueta Martí fer un judici que no va tenir. "Si guanyés el Gaudí li dedicaré", ha afirmat.



Nominacions

A la categoria de millor pel·lícula competiran quatre produccions en llengua catalana: 'La vampira de Barcelona', de Lluís Danés; 'L'ofrena', de Ventura Durall; 'La dona il·legal', de Ramon Térmens, i 'Les dues nits d'ahir', debut en la direcció de Pau Cruanyes i Gerard Vidal. Estan nominades a millor pel·lícula en llengua no catalana 'Las Niñas', de Pilar Palomero; 'Sentimental', de Cesc Gay; 'La boda de Rosa', d'Iciar Bollain, i 'Adú', de Salvador Calvo.

A millor direcció estan nominades Pilar Palomero per 'Las Niñas'; Cesc Gay per 'Sentimental'; Lluís Danés per 'La vampira de Barcelona' i Iciar Bollain per 'La boda de Rosa'. En la categoria de millor guió repeteixen Gay, Palomero i Bollain, que signa 'La boda de Rosa' amb Alicia Luna, i també està nominada al Gaudí una altra cineasta debutant, Nuria Giménez, per la seva òpera prima, 'My Mexican Bretzel', que també està nominada a millor documental.



Gala

La gala dels XIII Premis Gaudí se celebrarà el diumenge 21 de març de 2021, i no a principis d'any com se celebrava tradicionalment. L'Acadèmia ha encarregat a El Terrat la producció de la gala dels XIII Premis Gaudí, que serà, com va apuntar Isona Passola, "un homenatge a les sales de cinema" i la direcció estarà enguany en mans d'Enric Cambray, actor i membre de la direcció creativa d'El Terrat.