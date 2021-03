Dora Maar, la fotògrafa que va quedar eclipsada per Picasso

La fotògrafa surrealista Dora Maar, l'artista que va quedar eclipsada per la seva relació amb Picasso és la protagonista de L'ombra de la Dora d'Andrea Linares. Editat per Comanegra, arriba ara a les llibreries després d'obtenir el premi Eva Toldrà al Millor Llibre Il·lustrat en format paper, el guardó que es convoca a Olot, per part de l'Escola d'Art i Superior de Disseny d'Olot i l'Associació Premi Eva Toldrà d'Il·lustració.

L'obra explora la figura de Maar, que a causa de la tèrbola relació amb Picasso va gairebé abandonar la seva carrera artística per bolcar-se en la del pintor, que la va retratar com una musa boja. Linares hi repassa, a través de les il·lustracions i petits textos, la seva vida, des del naixement en una família d'artistes i la descoberta de la fotografia fins a com la vida al costat d'un «caníbal emocional» va acabar anul·lant-la.