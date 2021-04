La sala 11 dels Albèniz Plaça es converteix en teatre per dos mesos

La sala 11 dels Cinemes Albèniz Plaça de Girona es convertirà, durant dos mesos, en un teatre. L'espai, que actualment s'està condicionant, vol ser una porta d'entrada al talent creatiu i artístic gironí, tot i que va néixer d'una casualitat. «Necessitàvem enregistrar un espectacle per poder tirar endavant una campanya de promoció», va explicar el promotor Joan Planas.

I és que el projecte va sorgir en un moment òptim. En un context en què les estrenes de grans produccions a les sales de cinema arriben en compta gotes, la sala 11 es podia reconvertir puntualment en un temple de les arts escèniques. «Als representants dels Cinemes Albèniz Plaça els va encantar la idea, també perquè anava dirigida al públic gironí i a artistes de les comarques gironines».

Durant vuit setmanes, concretament del 9 d'abril al 6 de juny, la sala 11 acollirà el Festival D'Primavera, una proposta que oferirà espectacles de diverses disciplines escèniques, la majoria de les quals seran estrenes a la ciutat, amb una aposta ferma per produccions d'artistes emergents gironins. Una iniciativa que, segons Planas, vol «ajudar els artistes i donar-los visibilitat». El festival també inclourà artistes de la cartellera barcelonina, que és on habitualment el productor desenvolupa la seva activitat professional.

Exsilium, una obra amb els alumnes de Galls Molière del centre de formació teatral El Galliner i sota la direcció de la professora Marta Corral, donarà el tret de sortida al festival el proper 9 d'abril a les 21h. Al llarg del mes d'abril s'han programat set espectacles més. Es tracta de l'estrena a la ciutat d'Orgasmes, protagonitzada per Roger Pera i Sam Sánchez (10 d'abril); Tanguemia, en dues sessions, de Teatro Argentino Cia (11 d'abril); Diàriament, de la Cia. Tot (16 d'abril); Yo sobreviví a la EGB, també en dues sessions (17 d'abril); Els tres porquets, amb una funció infantil al migdia i una altra a la tarda (18 d'abril); Terapèutic (18 d'abril); i una doble funció diària d'Una nit mooolt complicada, de Martí Peraferrer; (23, 24 i 25 d'abril), on presentaran la gira 2021-2022.

Al maig serà el torn de Le burlesque & París Cabaret Cia (8 de maig); i Tributo a Rubianes (15 de maig). Totes dues oferiran una doble sessió diària i s'estrenaran per primera vegada a Girona.

L'organització està tancant les dates de més espectacles, com Crimen perfecto; La casa de Bernarda Alba; Meugenio; Habana Music Dancer's Show, que confirmaran en les properes setmanes.

L'espai, amb una capacitat per a acollir 370 persones, haurà de limitar l'aforament a 160 espectadors degut a les restriccions imposades per la pandèmia. Malgrat les circumstàncies actuals, el projecte ha tingut molt bona acollida entre el públic i també entre els artistes, va assegurar Planas, que va subratllar que «farem una cosa que agradarà molt».

Però més enllà d'aquests dos mesos, la sala 11 podria haver vingut per a quedar-se? De moment, el promotor ho té clar: «Els propietaris necessitaran la sala per a posar les grans estrenes, i contra això no es pot competir».