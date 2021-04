Carmen 113 publica l'esperat «Hipnótica» amb ganes d'escenari i de creuar l'Atlàntic

El grup gironí Carmen 113 acaba de publicar el seu cinquè disc, Hipnótica, un àlbum que fa un pas més en l'evolució cap al pop i la música de ball iniciat amb l'anterior treball (Discutir desnudos). El disc s'havia de presentar la primavera de l'any passat, però la pandèmia ho va aturar tot. A principis de 2020 van llançar alguns singles de l'àlbum, però ho van frenar davant el confinament i la impossibilitat de presentar el disc en directe.

Un any més tard, Hipnótica ja es troba íntegrament a totes les plataformes en línia, on ja suma centenars de milers de reproduccions.

Jaume Nadal, líder de la banda, explica és un disc «amb molta llum i molt color» i amb unes lletres que «exploraren les emocions intenses que sentim quan trobem una persona que es fa indispensable a la teva vida». «Parlo molt de les emocions familiars, de la meva mare, o del meu pare, que va morir fa dos anys», afegeix.

Nadal comenta que tenen moltes ganes de presentar-lo en directe. La primera cita és el dia 24 d'abril en el festival Strenes de Girona, una actuació per a la que ja no hi ha entrades. «Hem volgut cuidar molt la posada en escena, on la part visual tindrà molta importància», comenta.

Després de Girona, esperen poder presentar el disc a Barcelona i Madrid durant els mesos de maig i juny, i participar en alguns festivals aquest estiu.

Així mateix, Carmen 113 té l'objectiu de creuar l'Atlàntic i portar la seva música a Llatinoamèrica, on té una legió de fans, sobretot a Mèxic. «Ens encantaria anar-hi tant aviat com sigui possible -apunta Nadal- no sé si serà aquest any, o al 2022».

A banda de Nadal, Carmen 113 està format per Alfredo Moreno i Jordi Martín (guitarres), Roger Tor (baix), Albert Casellas (teclats) i Rafa Gallardo (bateria). L'enginyer de so Jordi Mora ha estat l'encarregat de mesclar Hipnótica, que ha masteritzat el londinenc Tom Frampton.