La Cambra del Llibre espera arribar al 60% de les vendes del Sant Jordi de l'any 2019

La Cambra del Llibre espera arribar al 60% de les vendes del 2019, que van ser d'1,64 milions de llibres amb més de 22,16 milions d'euros de facturació. Així ho va fer saber ahir en roda de premsa el president de la Cambra del Llibre de Catalunya, Patrici Tixis.

D'altra banda, Tixis també va explicar que estan observant l'aire de Sant Jordi a les llibreries. «Una setmana abans es nota que hi ha més ambient a les llibreries». Va apuntar que si comparen aquests primers quinze dies del mes d'abril amb el mateix període de l'any passat, les estadístiques salten per l'aire. «Tota comparació amb l'any passat és extraordinària i ens dona una pista que per aquest Sant Jordi la nostra aspiració és arribar al 60% de les vendes que es van fer fa dos anys», va assegurar.

Pel que fa a la contenció de les aglomeracions, el president de la Cambra del Llibre de Catalunya va remarcar que serà «un Sant Jordi ordenat i amb controls d'aforament», a partir d'on va assegurar que «esperem que sigui un èxit per a reforçar les llibreries i les floristeries de proximitat i sobretot que veiem l'essencialitat del llibre en paper, que durant la pandèmia ha passat a ser fonamental per la salut emocional de tots», va afegir.

El Procicat va aprovar els protocols específics per a la diada que van preparar la Cambra del Llibre i el Gremi de Floristes per celebrar una festa «descentralitzada» a tot Catalunya d'acord amb la realitat de cada municipi.

En aquest sentit, la consellera de Cultura, Àngels Ponsa, va remarcar la tasca feta pels municipis amb un pla dirigit als pobles que no arriben als 5.000 habitants i als de més de 5.000 habitants i les grans ciutats. I després, les ciutats de Barcelona, Lleida, Girona i Tarragona, que ja tenen els seus propis plans.

Les roses

D'altra banda, el Gremi de Floristes de Catalunya va mostrar la seva «preocupació per la interpretació que fan alguns ajuntaments de Catalunya de les recomanacions que ha fet el Procicat per Sant Jordi». Van indicar que «en alguns municipis s'han donat permisos per posar parades a entitats i preocupa que en un dia amb tanta afluència no es respectin les mesures acordades que els professionals s'han compromès a seguir».

La previsió de vendes de roses per aquest Sant Jordi anirà entre 3,5 i 4 milions de flors i asseguren que els preus de les roses a les floristeries seran similars als anys anteriors.