La Fundació Gala – Salvador Dalí exposarà les obres de l’artista altempordanès a Taiwan, Corea, Sant Petersburg i Itàlia al llarg dels propers mesos.

Taiwan serà la primera mostra internacional. En aquest cas, l’exposició se centrarà en la relació de Dalí amb Dant aprofitant el centenari de la seva mort, que se celebra aquest 2021. El president de la Fundació, Jordi Mercader, va detallar ahir en roda de premsa que la mostra més important a nivell de contingut serà la que es podrà veure a partir del novembre a Corea, que es farà conjuntament amb el museu Reina Sofía de Madrid i el de Sant Petersburg.

Per altra banda, ahir es va tancar una altra exposició que es podrà veure a Sant Petersburg i, tot i que encara s’està treballant en el relat, el president va avançar que la intenció és basar la mostra en la figura de Gala. L’última de les mostres internacionals en què ha treballat la Fundació a nivell internacional és la que ja es pot veure a Itàlia, al Museu d’Art Modern i Contemporani de Trento i Rovereto, on la Fundació Dalí ha aportat material per a detallar la relació entre Salvador Dalí i Rafael.

Paral·lelament, la Fundació Gala – Salvador Dalí va avançar que està explorant el camp de les exposicions immersives. Es tracta d’unes mostres digitals que projecten pintures de Dalí en sales preparades. Pel president, aquest format pot despertar «l’interès» del públic en veure les obres reals i aconseguir captar nous públics que desconeixien l’obra del pintor català.

El març de l’any passat es va fer la primera mostra immersiva a la localitat de Baus de la Provença, a l’espai Carrières de Lumères. Aquell primer intent va desembocar en una nova mostra que es farà a París i els promotors també preveuen exportar-la en altres ciutats franceses. En paral·lel també hi ha una altra iniciativa similar a Florència que preveu projectar obres de Dalí, tot i que es farà en un format més petit.

Mentrestant, Jordi Mercader va afirmar que la Fundació està treballant en «crear un cos de doctrina» per a marcar les línies mestres que hauran de tenir les exposicions immersives sobre Dalí. L’objectiu és fomentar aquest tipus de mostres davant la tendència que presenten en un futur.

Revertir la situació

La Fundació també va anunciar que està treballant en una campanya per a captar visitants francesos. El president va detallar que són conscients que l’època de major facturació de la fundació són els mesos compresos entre el maig i l’octubre. Per això Mercader té clar que la institució haurà de ser «molt flexible, agressiva i online» amb aquesta campanya.

Aquestes accions es fan per a intentar frenar les pèrdues acumulades de la Fundació. Si el 2019 tancava l’any amb uns beneficis de 4 milions d’euros, el 2020 les pèrdues superaven els 3 milions. Ara, la previsió és que aquest 2021 s’arribin als 1,5 de dèficit. Per això Mercader va detallar que estan treballant amb la manera de revertir aquesta situació. De fet, el president de la Fundació va avisar que «anem millor del previst» en el que portem de 2021. Mercader també va assegurar que al llarg de l’any han reduït 7 milions d’euros en despeses.

Per altra banda, el president de l’entitat també va garantir que s’han fet les mateixes inversions previstes en els equipaments. Aquest any s’han centrat, sobretot, en el Castell de Gala a Púbol. «Mentre estiguem tancats, treballem per a protegir els actius i pensar en com atraure millor a la gent», va concloure Jordi Mercader.