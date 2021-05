La sala Las Vegas de Sant Feliu de Guíxols acollirà, a partir de diumenge, un cicle de concerts tribut a les bandes Mecano, Queen i The Beatles.

El grup Héroes de la Antártida donarà el tret de sortida al certamen amb un homenatge a la banda madrilenya, a partir d’on oferiran un repàs als èxits més consagrats del trio, on no hi faltaran temes com Hijo de la luna, Hoy no me puedo levantar, Maquillaje o Mujer contra mujer.

El 29 de maig serà el torn del tribut a Queen de la mà de Play the Game. El cicle continuarà el 19 de juny, l’última data anunciada, amb un homenatge a la banda de Liverpool a càrrec de Scarbeats a partir de temes com Yesterday o Twist and shout.