Els treballs arqueològics que s’han dut a terme a La Ciutadella de Roses des del passat mes de maig han fet aflorar una part important de la vila medieval d’uns 900 metres quadrats. Els arqueòlegs també han posat al descobert més de 25 espais i àmbits corresponents a diferents edificis, generalment habitatges. El coneixement quasi complet de la trama urbana de cases d’aquest sector permetrà, segons han afirmat els responsables dels treballs, «aprofundir en el coneixement de l’evolució de la vila, però també en el dels seus habitants».

El creuament de les dades arqueològiques amb les documentals permetrà aprofundir en aspectes com el de situar amb precisió els noms de les famílies que eren propietàries dels diferents habitatges al llarg de la història així com les seves professions.

Durant els treballs que s’han dut a terme -encarregats i finançats per l’Ajuntament de Roses i dirigits per la Càtedra Roses d’Arqueologia i Patrimoni Arqueològic de la Universitat de Girona- també s’han trobat diferents peces de ceràmica, estris de treball i un fragment d’un escut familiar.

Segons ha indicat Lluís Palahí, director de la Càtedra Roses d’Arqueologia i Patrimoni Arqueològic, «tenen una gran importància per la informació que aporten. Són precisament aquests elements comuns i habituals, com peces de vaixelles, instruments agrícoles, monedes, etc, que es poden considerar a primera vista de poca importància, els que ens faciliten més informació sobre la cronologia i habitants de les diferents èpoques d’assentament».