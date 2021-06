El Girona Music Festival comença a agafar forma a l’espai annex de l’estadi de Montilivi. Miki Núñez, Antonio Orozco, Vanesa Martín i Nil Moliner pujaran a l’escenari en la primera edició del certamen musical, que se celebrarà del 23 al 27 de juny.

La nova proposta, organitzada per la promotora gironina White & Bright Live Music, ja s’havia de celebrar a finals d’agost de l’any passat a les ribes del Ter, però el debut es va haver de suspendre arran de les recomanacions de les autoritats sanitàries. Ara, gairebé un any després, l’organització ultima els preparatius per a acollir l’estrena del festival, que comptarà amb capacitat per a 1.500 persones per concert. L’escenari, que ahir va culminar el muntatge del sostre, s’ubicarà a l’espai on abans hi havia el camp d’entrenament de l’equip gironí. Tot i la seva ubicació, el festival és extern al Girona FC i no forma part dels actes de celebració del possible ascens a Primera Divisió.

La primera edició del certamen musical també comptarà amb una zona de market amb food trucks i parades de vint-i-un comerços gironins de roba i complements, que s’instal·laran a la zona d’aparcament davant de l’accés a l’estadi. Aquesta zona serà d’entrada gratuïta i no serà d’ús exclusiu dels assistents al festival. L’espai estarà obert al públic des de les sis de la tarda a dos quarts d’una de la matinada.

Quatre protagonistes

La programació arrencarà el 23 de juny amb una celebració electrònica de la revetlla de Sant Joan. L’endemà serà el torn de Nil Moliner, que aterrarà a Girona amb la Gira Zero dos anys després de llançar el seu primer àlbum. La nit del 25 de juny, Vanesa Martín actuarà a Montilivi per a presentar el seu nou disc, Siete veces sí. Per la seva banda, Antonio Orozco arribarà a Girona el 26 de juny amb el treball Aviónica, enregistrat cinc anys després del seu últim disc, i el 27 de juny Miki Núñez tancarà la primera edició del festival amb les cançons del seu segon disc Iceberg.

A pocs dies del tret de sortida de la primera edició del Girona Music Festival, el certamen està a punt de penjar el cartell de «sold out» pels concerts d’Antonio Orozco, Miki Núñez i Nil Moliner.