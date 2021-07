Un ambient festiu i familiar s’enfila pel Carrer Nou del Teatre un vespre d’estiu. És el públic de l’espectacle Stone&Silk de la companyia Siberia, del cicle EscèNit, que es dirigeix cap a la Plaça del Pallol del Barri Vell per a gaudir, aquest cop, de dansa contemporània al carrer. Els quatre ballarins, vestits de color vermell i amb un ram de flors blanques es col·loquen al centre de la mirada de dues-centes persones que els segueixen de dreta a esquerra; amunt i avall.

Aquesta és la quarta proposta d’EscèNit, un cicle d’arts en viu, gratuït, que combina circ, dansa i teatre al carrer cada dimarts i dijous. Es va iniciar el dia 29 de juny amb l’obra de teatre familiar Full House Electronic 28. Tot i que ja fa anys que es duu a terme, l’edició d’enguany és especial gràcies a la introducció de petites innovacions proposades per la nova directora del Teatre Municipal de Girona, que n’és el promotor, Elena Carmona: «aquest any he volgut introduir nous llenguatges artístics. Fins ara, hi havia molt de circ al carrer i això portava a un públic molt fidel i familiar, però penso que el teatre i la dansa també poden ser accessibles i obrir les portes a un altre tipus d’espectadors».

De fet, tal com afirma la Teresa, assitent a l’actuació Stone&Silk, «aquest any he vingut als espectacles de dansa perquè normalment no n’hi ha gaires», al mateix moment que afirma que «el fet que sigui gratuït també convida a anar-hi».

L’Afra, que forma part del públic més juvenil, assegura que «ja fa molts anys que venim amb la família»perquè, tal com es pot comprovar, és una bona manera de gaudir de la cultura a la ciutat.

Un altre canvi que caracteritza el cicle d’aquest estiu és la descentralització de les mostres: «L’EscèNit és una peça clau del Teatre i de les arts escèniques per acostar-se als barris i poder sortir del centre», segons assegura Carmona. I és que, a part del clàssic escenari com la Plaça del Pallol, aquest any també s’estén pels barris de Santa Eugènia, Sant Narcís o Fontajau, en espais com el Parc de les Ribes del Ter, el Parc Central o els Jardins de les Pedreres. Això ha permès acollir a un públic molt més divers i heterogeni, així com també molt agraït: «Estem molt contents. EscèNit està tenint molt bona acollida i totes les funcions s’estan exhaurint», afirma Carmona. De fet, un altre espectador de Stone&Silk confessa que «venim a aquest espectacle perquè és a l’únic on quedaven entrades disponibles». Un clar exemple de l’èxit rotund del cicle, malgrat les restriccions.

La clau ha estat la complicitat i el treball amb equip amb les diferents entitats, associacions i centres cívics dels barris, que han permès complir «el desig de portar espectacles de qualitat als barris de les afores de Girona», segons apunta la propia Carmona. En les edicions passades, l’EscèNit s’havia fet a la Plaça dels Jurats. i, posteriorment, a la Plaça Pallol de darrere el Teatre.

Durant els propers dies es podrà veure el circ MDR - Mort De Riure, de la companyia Los Galindos (13 de juliol); les dances i acrobàcies de La Punta de mi nariz, de Kolektivo Konika (15 de juliol); i el teatre familiar ¡Qué buen día!, de Matie Guevara (20 de juliol) . L’EscèNit finalitzarà el dijous 22 de juliol amb l’espectacle Perceptions, de la companyia francesa Cie Bivouac. Es tracta d’un espectacle amb una estructura quadrangular acompanyada de dansa aèria, acrobàcies i música en directa. Tot promet.