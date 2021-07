La Masia Bas de Platja d’Aro va inaugurar ahir la quarta proposta del cicle anual d’exposicions, amb una mostra col·lectiva que reuneix l’obra gràfica de l’Editorial Polígrafa.

L’espai expositiu, que es podrà visitar fins el 12 de setembre, acull una selecció d’un total de seixanta litografies, aiguaforts, fotogravats, aiguatinta o monotips d’una trentena de creadors, entre els que destaquen noms com Joan Miró, Jaume Plensa, Eduardo Chillida, Antoni Tàpies, Perejaume, Joan Brossa, Francis Bacon, Josep Guinovart, Marco Maggi, Wang Huai Qing, Leiko Ikemura o Laure Prouvost.

Entre els primers llibres que va produir Polígrafa, que abans de ser una editorial especialitzada en art contemporani era una impremta familiar, destaquen part de l'obra de Picasso, Miró i Tàpies, que no es coneixia en profunditat fora dels cercles especialitzats. Pel que fa a l'obra gràfica, es va convertir en l'única editorial del país, i de les úniques a nivell europeu, que treballava directament amb els artistes. I és que van portar per primera vegada als tallers de Barcelona artistes com Calder, Motherwell, Henry Moore, Francis Bacon, Helen Frankenthaler o Christo, a partir d’on convidaven els autors a treballar sobre la planxa original.

En paral·lel, l’Ajuntament de Platja d’Aro ha programat un total de nou propostes expositives en els tres espais habilitats. D’una banda, el Parc dels Estanys, que fins el 18 de juliol acull l’exposició temporal De l’equilibri inestable als guardians dels somnis de Martí Rom, custodiarà a partir del 24 de juliol l’obra de Santiago Gimeno. Per la seva banda, l’espai del Castell de Benedormiens acollirà la proposta pictòrica La celebració de la paraula de Pere de Ribot. A més, del 31 de juliol al 26 de setembre exhibirà l’obra de Joaquim Chancho i després serà el torn de la d’Àlvar Suñol, que es podrà visitar del 2 d’octubre al 22 de novembre. A més, al pis superior també s’hi pot veure una selecció del Fons Municipal d’Art, format per obres dels artistes que hi han fet estada al llarg de les quatre dècades de programació.

Pel que fa a les sales d’art de la Masia Bas, un cop finalitzi la mostra col·lectiva Polígrafa, acolliran, a partir de la tardor, l’exposició de les obres guanyadores i finalistes de la vuitena edició del concurs internacional de fotografia, Educant La Mirada.