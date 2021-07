Els actors Carme Callol, Jaume Comas i Mercè Managuerra i els músics Jesús López i Nora Bosch, sota la direcció artística de Rosa Vergés, duen a escena aquesta nit (21.30 h) al Mar d’en Manassa de l’Escala Faula d’Orfeu, una de les obres cabdals del poeta rossellonès Josep Sebastià Pons (1886-1962). En un format de trobada poètica musical, l’espectacle s’estrena en el marc de la programació del festival Portalblau, que té lloc al municipi alt-empordanès durant els mesos d’estiu.

Faula d’Orfeu és un poema fortament existencial on, en els seus més de tres-cents versos, Pons evoca Elena Soler, la seva esposa morta trenta anys abans, en un darrer intent de desafiar l’oblit i prenent com a model el mite grec de la davallada d’Orfeu al món dels morts per recuperar Eurídice, segons la descripció de l’espectacle.

Precisament sobre aquest poema tracta el llibre La mel del record. Estudi i edició critica de la Faula d’Orfeu, de Josep Sebastià Pons, publicat per l’hel·lenista figuerenc i exdirector de les seus d’Atenes i Frankfurt de l’Institut Cervantes, Eusebi Ayensa, que exercirà de presentador en la vetllada poètica d’aquesta nit a l’Escala. Ayensa coneix bé l’autor, sobre el qual va editar fa dos anys el volum Josep Sebastià Pons. Poesia catalana completa (2019) publicat per Edicions de l’Ela Geminada.

L’espectacle, que també es podrà veure el pròxim mes de setembre al Rosselló i el 3 d’octubre a Figueres, vol «reivindicar» no només l’obra de Josep Sebastià Pons i el seu pes dins les lletres catalanes, sinó també «que l’Albera no sigui ja més una frontera entre els catalans del nord i els del sud», segons indica Ayensa.

Un intens cap de setmana

Després de la vetllada poètica musical d’aquesta nit, el Portalblau encetarà un intens cap de setmana de programació musical. Demà divendres el festival rebrà la visita de Suu, que presentarà una proposta especialment pensada per a l’ocasió. La jove cantant barcelonina combinarà els temes que conformen el seu darrer treball, Ventura (2020), amb un recital de peces de Fauna o amor, el poemari que va publicar l’any passat, reunint «cançons més personals, les que no s’ha atrevit a cantar».

Dissabte serà el torn del cantant i pianista Manu Guix, que protagonitzarà un concert en el qual el públic podrà participar escollint de forma lliure una part del repertori. Judit Neddermann agafarà el relleu diumenge a la nit, amb un recital en el qual repassarà les cançons del seu quart disc Aire. La setmana vinent, el festival arrencarà dilluns amb la cantant Alba Carmona, que presentarà, al Jardí Clos del Pastor, un repertori en clau d’homenatge als cants populars.