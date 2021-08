El Festival Ésdansa dona avui el tret de sortida a la seva 39a edició, que fins diumenge desplegarà al municipi de Les Preses un total de 17 espectacles. El certamen de dansa d’arrel tradicional, dirigit per Núria Feixas i organitzat pel Centre de Cultura Tradicional i Popular Marboleny, ja ha penjat el cartell de sold out als espectacles Pyrene 430, Hi havia una vegada..., Rubí balla Cubeles, Zampadanças, Vega, Ball de Plaça, Long i Germà Negre. Davant l’èxit de públic, l’organització ha programat una segona sessió de l’espectacle Rubí balla Cubeles el 28 d’agost a les 11h, i un nou passi de Festa al Parc, el 29 d’agost a les 19 h.