L'Ajuntament de Banyoles preveu que les obres del Museu Arqueològic arrenquin el 2022 amb l'objectiu que a mitjans del 2023 ja es pugui tornar a obrir al públic. El regidor de Cultura de l'Ajuntament, Miquel Cuenca, ha destacat que el projecte ja té l'aval de la de Patrimoni del Govern per executar el projecte i ara falta licitar les obres, un procés que es preveu fer al llarg d'aquest tercer trimestre de 2021. Això faria possible que el 2022 les màquines comencessin a treballar en la reforma integral de l'espai. Mentrestant, els tècnics del museu ja han retirat més d'un miler de les 1.732 peces exposades. Les guarden en el magatzem fins que la reforma no estigui finalitzada i es preveu que la setmana vinent les sales quedin buides.