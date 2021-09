Un grup de joves rescatant material esportiu a la pista d’un pavelló de Fontajau inundat pels efectes del temporal Gloria, dos amics navegant en caiac pels carrers d’Ullà o quatre influencers immortalitzant un mar crispat a Sant Antoni de Calonge.

El fenomen meteorològic era, a principis de l’any 2020, el que tenia més números de protagonitzar les instantànies que donarien forma a l’exposició Rahola Foto 2021, aliens, encara, a l’esclat de la pandèmia. Però el 12 de novembre de 2020, el fotoperiodista Toni Ferragut s’endinsava per primera vegada pels passadissos de l’Hospital Josep Trueta amb una càmera. D’allà en va sortir Reflexos del flagell de la Covid, la fotografia guanyadora del Premi Carles Rahola de Comunicació Local 2021. «Durant la cobertura de la pandèmia vaig cercar reflexos amb la idea de poder mostrar l’imaginari de la nova realitat esdevinguda», afirma Ferragut. El resultat és una instantània que, tal i com va reconèixer el jurat, «evoca, amb una gran visió compositiva i cromàtica, la dura realitat d’aquest any de pandèmia». Els estralls de la covid-19 també van merèixer la fotografia finalista, captada al mateix centre sanitari, aquesta vegada de la mà de David Aparicio dins la Unitat de Cures Intensives (UCI).

L’exposició, que es va inaugurar ahir a la seu gironina del Col·legi de Periodistes i que es podrà visitar fins al 30 de setembre, recull una selecció de 30 fotografies dels 109 treballs presentats en la 12a edició del guardó. De la mà d’una dotzena de professionals, la mostra ressegueix els esdeveniments que van marcar el 2020, encapçalats per la ferotge petjada del coronavirus. Carrers buits a Cadaqués que contrastaven amb el bullici de la temporada d’estiu. Balcons que cobraven vida -i veritat- durant l’estat d’alarma. Retrats quotidians a l’interior dels domicilis. Proves PCR. La valentia del personal sanitari a primera línia de foc. Màscares de snorkel fent de respiradors als hospitals. Un voluntari de la Creu Roja entregant productes de primera necessitat a una família confinada. Aplaudiments d’homenatge als sanitaris. Llàgrimes. De dolor. D’emoció.

Però al llarg del 2020, els flashos també van captar la reivindicació als carrers de Salt sota el lema «Black Lives Matter»; les llàgrimes del retorn del Girona FC a Segona Divisió; les manifestacions que inundaven els carrers gironins per a commemorar el tercer aniversari del referèndum de l’1-O; l’enterrament d’un milicià armeni al cementiri de Lloret de Mar; o els talls en el subministrament de la llum al barri del Culubret de Figueres.

Un objectiu, dotze mirades

Amb tot, l’exposició mostra la cara més (in)humana d’un any que ha superat els límits de la ficció. Els artífexs dels relats són els fotoperiodistes Martí Albesa, David Aparicio, Cèlia Atset, Joan Castro, Pere Duran, Toni Ferragut, Dolors Gibert, Eduard Martí, Aniol Resclosa, Jordi Ribot, Glòria Sánchez i Marc Sanye.

Més necessari que mai

L’exposició, segons el vicepresident 2n de la Diputació de Girona, Albert Piñeira, «vol posar en valor la qualitat del periodisme de casa nostra», una tasca, especifica, «que avui és més necessària que mai». I és que amb la missió de documentar la realitat, els fotoperiodistes han posat cara a les xifres. La mostra serà itinerant i recorrerà altres localitzacions de les comarques gironines.

