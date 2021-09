L’Auditori de l’Ateneu de Banyoles inaugura avui la nova temporada de concerts amb un recital a càrrec del Trio Da Vinci, amb un programa que oferirà un recorregut per les obres de Robert Schumann, Joaquín Turina i Maurice Ravel. L’any passat van debutar com a trio a l’Auditori de Barcelona en el marc del festival Emergents, i aquest estiu han pujat als escenaris del festival Pablo Casals de Prada i el festival de Torroella de Montgrí. Aquesta tardor viatjaran a Moldàvia i a París per a presentar la seva proposta de cambra al públic europeu.