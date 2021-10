Dol en el món llibreter gironí. En la mateixa setmana, la ciutat ha perdut a dues de les seves llibreteres més emblemàtiques. Dimarts passat moria als 84 anys Joana Oliveda Rigau, fundadora de la ja desapareguda Llibreria Carlemany i exregidora pel grup municipal de CiU a l'Ajuntament de Girona entre els anys 1983 i 1987. Aquest dijous també ha mort, als 97 anys, Montserrat Guardiola Rovira, gerent de la Llibreria Empúries entre 1959 i 1991.

Nascuda el 1937, Joana Oliveda Rigau, una gran apassionada de la lectura, va fer realitat l'any 1993 el somni d'obrir una llibreria. Per aprendre tot el que calia saber sobre el negoci de llibres, en els primers temps, la Carlemany va treballar conjuntament amb la llibreria Pla Dalmau, que va cessar la seva activitat el 2009, després de 105 anys d'història. Al llarg de dues dècades, l'establiment del carrer Bernat Boades es va convertir en tot un referent del comerç local de la zona de La Punxa fins que va abaixar la persiana el gener de 2016, segons va assenyalar a aquest diari Joana Teixidor, la filla de la fundadora, per «la manca de la lectura, sobretot per part dels nens i adolescents» i «la manca de consciència de molts ciutadans a l'hora de comprar els productes en comerços de proximitat». «Ella sempre bromejava dient que no era llibretera, però que li agradaven molt els llibres» ha recordat en declaracions a Diari de Girona la presidenta del Gremi de Llibreters, Maria Carme Ferrer. Joana Oliveda va ser acomiadada dimecres en una cerimònia celebrada a la parròquia De Palau Sacosta de Girona.

Per la seva banda, Montserrat Guardiola Rovira va ser l’encarregada de la cèntrica Llibreria Empúries de Girona entre 1959 i 1991. La seva dedicació i tracte amable amb els lectors gironins la van situar com una de les llibreteres més reconeguda per la ciutat, recomanant llibres a tots aquells que entraven a l'establiment situat a l'Avinguda Álvarez de Castro. Guardiola també va destacar per impulsar diversos actes culturals a la ciutat com tertúlies literàries i debats literaris que aplegaven alguns dels noms més destacats del món de les lletres de la ciutat. «Era una gran persona, gran amiga i gran llibretera i va donar un aire modern i cultural a la llibreria». Així ha definit Maria Carme Ferrer la figura de Guardiola. «Tot ho vaig aprendre d'ella, perquè em va fer sentir de veritat els llibres i el plaer de la lectura», ha afegit l'actual responsable de la llibreria Empúries, que ha assenyalat que Guardiola «tenia una gran capacitat de relació amb tothom i molta vitalitat, amb 80 anys encara feina clubs de lectura».