Després de dos intents tombats per la pandèmia, el festival Elmini d’Olot celebrarà el seu desè aniversari aquest desembre. Serà del 3 al 8, amb un cartell que inclou artistes com Joan Colomo, Adam Giles Levy, Los Tiki Phantoms, Alba Carmona o Jordi Serradell.

La desena edició del festival organitzat per l’associació cultural La Química s’havia de celebrar el març del 2020, just el cap de setmana que es va declarar l’estat d’alarma. Es va reprogramar pel desembre, però va caure de nou del calendari per la tercera onada de la covid i el confinament municipal.

Ara torna amb ganes que a la tercera vagi la vençuda, conservant part del cartell previst i amb noves incorporacions. Per evitar que aquests mesos de feina tornin a ser en va, tot i la relaxació de les restriccions dels darrers dies, l’organització ha decidit concentrar la programació en dos espais de la capital garrotxina que permeten controlar l’aforament i respectar les distàncies.

La majoria dels concerts tindran lloc a la sala El Torín. L’anglès Adams Giles Levy i l’australià Steve Smyth encetaran la desena edició del certamen el dia 3 de desembre amb una nit íntima de rock i blues. Dissabte 4 serà el torn de Kàfkia i Los Tiki Phantoms; i diumenge 5 hi actuarà el madrileny St Woods i la banda BigBlack Rhino. Pel que fa al dia 7, també passarà per la sala Joan Colomo amb tota la banda.

Pel que fa als Concerts d’estar per casa, aquest any canvien d’escenari i s’instal·len a l’Orfeó Popular Olotí en lloc de domicilis particulars, on hi haurà dos recitals per dia durant tres tardes. S’hi podrà veure en directe Eric Fuentes, conegut per la seva mítica banda Unfinished Sympathy; i el projecte en solitari de Jordi Serradell. També Carla Andrés i Roger Usart i finalment, Alba Carmona i Massa, la proposta olotina d’aquesta edició.

Tancarà el desè Elmini dimecres 8 a El Torín la nova proposta de Clara Poch i Marçal Calvet.

Les entrades i l’abonament ja estan a la venda al web del festival.