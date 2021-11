Manga Barcelona ha posat punt final aquest dilluns a la seva 27a edició amb més de 122.000 visitants. L'esdeveniment d'enguany ha suposat el retorn a la presencialitat després que les restriccions provocades per la pandèmia obliguessin a celebrar l'edició de 2020 en línia. La directora de l'empresa organitzadora Ficomic, Meritxell Puig, ha valorat molt positivament les dades registrades aquest any i ha assegurat que aquestes s'haurien superat amb escreix de no haver estat per les restriccions encara vigents. El certamen ha tingut lloc entre el 29 d'octubre i l'1 de novembre al recinte de Fira Montjuïc a Barcelona amb 70.000 metres quadrats i un pavelló menys que els anys anteriors.

«Estem molt contents. És el retorn de la il·lusió i l'eufòria a Manga Barcelona», ha assegurat la directora de la fira. Aquest any, l'esdeveniment ha comptat amb 122.000 visitants, per sota les xifres «rècord» de 152.000 persones registrades el 2019. El principal motiu d'aquest descens és la reducció de la superfície de l'esdeveniment, amb un pavelló menys, actualment destinat a un centre de vacunació de Fira de Barcelona. Així mateix, la directora de Manga Barcelona ha recordat que «encara hi ha pandèmia» i ha assegurat que els organitzadors han treballat per fer un certamen sense aglomeracions. «Estic convençudíssima que, en condicions normals, hauríem superat els 152.000 visitants de 2019», ha manifestat Puig.

De fet, el saló va arrencar amb totes les entrades escotades. Manga Barcelona va vendre totes les entrades per als quatre dies de l'esdeveniment en menys de 24 hores. La web va arribar a col·lapsar-se, amb punts de venda de 1.500 entrades per minut i més de 15.000 persones intentant comprar-ne alhora. Davant aquesta situació, el saló va posar a la venda més entrades. Un dels motius de «l'èxit» de la fira és el creixement del sector, amb increments a dos dígits en els darrers anys. «Està imparable», ha celebrat la directora del saló. Així mateix, l'edat mitjana d'introducció al món del manga i l'anime s'ha reduït dels 12 anys al 7 anys, especialment arran de la pandèmia, i ha provocat un increment de l'assistència de famílies a l'esdeveniment.

La directora del certamen també ha valorat molt positivament el «suport» dels expositors, un 80% dels registrats en l'edició de 2019. Aquest any, el saló ha comptat amb una oferta d'activitats que inclouen conferències, taules rodones, entrevistes i trobades amb autors, sessions de signatures, tallers, gastronomia, projeccions de pel·lícules i altres esdeveniments relacionats amb la cultura popular i tradicional japonesa. Alguns dels artistes que han participat de manera presencial a la fira han estat Carles Dalmau i Laia López, autors dels últims cartells de Manga Barcelona; Jimi Macías, guanyador del Premi de Bronze del Premi Internacional de Manga del Japó amb 'Intransextellar'; Wade Otaku i Drawill ('Blood Moon'), i Marta Coca i Jose Luís Maravall ('Threason'), entre altres.

Per altra banda, Manga Barcelona també ha projectat diverses pel·lícules com l'estrena 'Belle', de Mamoru Hosoda, o la projecció de dos episodis de l'anime 'Tokyo Revengers', amb un col·loqui posterior amb el distribuïdor i l'editor del manga a Espanya. La Plaça Univers ha comptat amb l'activitat Dance Stage, amb música i coreografies de K-Pop, a més d'allotjar el concurs Otaquiz. Com a nou espai, la Casa Seat ha acollit tres activitats: els Premis Manga divendres a la tarda; un programa doble dissabte amb Laia López i Carles Dalmau, i una xerrada d'Oriol Estrada, assessor de continguts de Manga Barcelona, sobre 'Ciutats del Futur'. De cara a l'any que ve, la directora de la fira preveu assolir una envergadura igual o superior a la de 2019. De fet, Puig ha assegurat que ja han començat a rebre sol·licituds dels expositors per ampliar l'espai, així com propostes internacionals «importants».