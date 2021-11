Un film sobre el Cau de Salt trenca barreres i promou la inclusió

Aliou Diallo va arribar amb poc més de deu anys a Catalunya des de la seva Guinea natal. Es va establir a Salt, municipi on el seu pare ja residia des de feia un temps i, com la majoria dels joves d’origen immigrant, es va començar a relacionar amb nens pròxims a la seva cultura. El seu hauria pogut ser un cas més d’infant immigrant que es troba amb aquest mur cultural invisible que fa que mai es pugui sentir un més dins la comunitat on ha arribat. No obstant això, l’Aliou va aconseguir trencar el mur, sentir-se un saltenc més, parlar un català perfecte i estudiar un doble grau a la Universitat de Girona després d’aterrar, gairebé per casualitat, al Cau Sant Cugat de Salt. La seva història ha inspirat al metge i cineasta Pere Solés a l’hora de confeccionar El cau, el llargmetratge que aquest dimecres, a les 18 h i a les 20 h, es podrà veure al cinema Truffaut de Girona, en el marc del festival Temporada Alta.

Amb un guió escrit pel mateix Solés, que tanmateix va donar llibertat per improvisar als seus protagonistes -pioners, caravel·les i caps del cau Sant Cugat de Salt-, la pel·lícula ofereix una mirada fresca sobre la immigració, un tema que, segons el seu director, «haurem de tractar com a societat en els pròxims deu o vint anys. Agradi o no a la gent, és una realitat que tenim aquí».

El director explica que quan va decidir rodar un film que tractés la immigració, va començar a entrevistar-se amb diversa gent de Salt, «la zona en la qual t’has de centrar si vols tractar aquesta temàtica». Just després d’escoltar l’Aliou, va tenir clar que aquella era la història que necessitava. «Vaig proposar-li acompanyar-lo al Cau de Salt. Em va sobtar no veure més diversitat, i es tracta de Salt. Allà l’únic negre era ell» afegeix Solés, que tracta en el seu film sobre el gran esforç que el moviment escolta del municipi està realitzant per ser una eina més d’inclusió. «Aquest és el camí, que hi hagi molts Alious, que ningú se senti exclòs i que tingui l’oportunitat de seguir endavant i estudiar» puntualitza.

«D’alguna manera, el que he intentat amb aquesta pel·lícula és tractar un tema tan global com es la immigració, així com la por a allò desconegut i el recel que poden sentir tant els nouvinguts com els autòctons» subratlla l’angiòleg i cineasta gironí, que el 2018 va abordar l’anorèxia amb la pel·lícula Ara - presentada també dins el festival Temporada Alta- i, al costat de David Gimbernat, el documental La meva vida com una pel·lícula.

El cau és una producció de DDM Visual amb la col·laboració de TV3 i el suport de l’Ajuntament de Salt, l’Ajuntament de Figueres (Beques Agita) i Minyons Escoltes i Guies de Catalunya.