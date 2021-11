Canto jo i la muntanya balla, de la productora La Perla29, va ser la gran triomfadora dels XXVII Premis Butaca de Teatre de Catalunya en rebre el de millor muntatge de l’any i vuit guardons més, entre els quals es troba la millor direcció teatral per a Guillem Albà i Joan Arqué. Per part seva, en una gala celebrada a Mataró, la producció de Temporada Alta Història d’un senglar es va endur dos premis per les interpretacions de Filumena Marturano i Joan Carreras. Paral·lelament, La Filla del mar va aconseguir tres guardons dels quatre als quals estava nominada, amb el Butaca al millor musical i al millor actor i actriu de musical per a Toni Vinyals i Mariona Castillo, respectivament.