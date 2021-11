El periodista i realitzador Mateu Ciurana ha traslladat la història d’un dels seus curtmetratges més «estranys», Bernadeta, a la novel·la. En la seva segona obra de narrativa, titulada Bernadeta. Història de passió i mort i publicada per l’empordanesa Brau Edicions, el comunicador de Caldes de Malavella desenvolupa la trama d’aquella peça audiovisual del 2015 protagonitzat per una noia amb una gran fe religiosa, una «història dramàtica» que «mereixia més que un curtmetratge», explica.

«Bernadeta és el meu curt més estrany i dramàtic, perquè no hi ha humor», explica Ciurana sobre la pel·lícula, que està protagonitzada per l’actriu Casandra Lungu i Xavier Sardà i que narra la història d’una noia «estranya, perquè va a missa i professa una fe que no correspon ni a la seva edat ni al seu temps».

«Li comencen a dir Bernadeta, com la pastora a qui se li va aparèixer la verge de Lurdes, i cada cop té més adeptes, especialment entre les dones del poble», explica el col·laborador de Diari de Girona, que va debutar en la novel·la amb el llibre La copa de Caldes.

Ara reprèn la història on va acabar el curt, la mort d’aquesta noia en circumstàncies violentes, explicada com si fos una investigació periodística, un punt de vista que li permet «explicar una història molt seriosa sense renunciar a la ironia».

Per a fer-ho, ha creat un alter ego, Maurici Clapés, un periodista que no és ell però que se li assembla -té més de 50 anys i es guanya la vida en la comunicació local- i respon a les seves inicials i que no descarta repescar en algun altre relat més endavant.

«M’he trobat molt còmode amb aquest personatge, perquè m‘ha permès narrar com a testimoni des d’una mirada a l’estil Berlanga», diu.

La història transcorre en un poble fictici de la comarca de la Selva on hi ha balnearis, Banys de la Selva. Tot i la referència evident al seu poble, Caldes de Malavella, explica que no ha «volgut barrejar-lo amb una història tan terrible i que és totalment falsa, per la qual cosa ningú es podrà sentir al·ludit».

I és que, insisteix, a Bernardeta «no hi ha ni una gota de veritat», tot i que ha intentat «donar el màxim de versemblança possible al relat», introduint-hi atestats policials o documents periodístics.

Bernadeta. Història de passió i mort es presenta aquest vespre a la Llibreria 22 de Girona. L’acte començarà a les set i a més de l’autor, hi participarà el periodista Jordi Grau. Demà la presentació es farà a Caldes de Malavella.

Dos curts, «dues rareses»

Tot i la seva segona incursió en la novel·la, Ciurana no ha deixat de banda una de les seves altres passions, els curtmetratges, i n’ha presentat dos -«dues rareses»- en la darrera edició del Festival de Cinema de Girona, celebrada la setmana passada.

Per una banda, hi ha El caminant, un curt filmat fa quaranta anys, «abans de fer la mili». Protagonitzat per l’exTricicle Miquel Rimbau i Imma Suy, es va rodar en Super8 i ara l’ha digitalitzat i li ha afegit música nova. «La tecnologia d’ara em permet explicar millor la història, i el curt té la gràcia de mostrar com era la Rambla de Girona ara fa quatre dècades», explica el director.

Per l’altra, hi ha estrenat una proposta molt més actual, rodada l’any passat durant la pandèmia. Porta per títol Juan Palomo i es centra en un home que fa una pel·lícula tot sol, sense ajuda de ningú. «Vol ser un cant a la individualitat», conclou.