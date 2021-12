Arjau va arrencar l’estiu passat la commemoració dels seus 25 anys d’havaneres, que es compliran el 2022, amb l’edició del seu cinquè disc d’estudi lligada a un nou espectacle que duu el mateix nom, ADN Arjau-Diari de bord. El van rodar a Sant Antoni i a Platja d’Aro i aquest diumenge en faran l’estrena oficial a casa, al Teatre Municipal de Palafrugell (18h), amb entrades a 10 euros que es destinaran a la campanya joemcorono per a la investigació de la Covid-19. La idea és que el muntatge pugui rodar per altres escenaris durant els propers mesos, com Palamós i Torroella, i que culmini la gira a Girona.

ADN Arjau és un treball que fa un viatge per la història musical del grup a través de 17 cançons, amb col·laboracions amb els músics del gènere que més els han influït com Ricard Balil, Fonso Carreras, Xiqui Ramon i Josep Bastons, a bandad’un enregistrament amb la veu de Castor Pérez, un altre dels seus grans referents. També s’inclouen versions úniques de les havaneres El meu avi i Tamariu amb un acompanyament de luxe, la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya. Aquest disc dona forma i nom al nou espectacle, conduït pel periodista i presentador Francesc Sánchez Carcassés. La versió que es veurà diumenge a Palafrugell és diferent a la que van preestrenar a l’estiu a Sant Antoni perquè s’ha ampliat i inclou imatges. És la versió pensada inicialment, per representar-se en teatres i auditoris. El grup va néixer després que Jordi Grau i Jordi Rubau deixessin Els Cremats. El seu bateig professional va ser el 22 de març de 1997 a l’emblemàtica Taverna La Bella Lola de Calella de Palafrugell. L’any 2012 van començar una nova etapa, després de coincidir al Grup Cubacant, amb la incorporació de Xiqui Ramon, que el 2017 va deixar el seu lloc a Josep Maria Batlle. A nivell de composició Arjau ha col·laborat amb el cantant de trap Lildami amb l’havanera Ramiro amb gran repercussió mediàtica, arribant a públic molt poc habitual pel gènere.