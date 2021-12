L’actor Pere Arquillué estrena aquest vespre al Teatre de Salt El cos més bonic que s’haurà trobat mai en aquest lloc, un monòleg per a un sol intèrpret que, a partir set veus, mostra «els secrets i les ferides» d’una petita comunitat, «preciosa i terrible». La peça, amb què el dramaturg Josep Maria Miró es va endur el seu tercer premi Born d’escriptura dramàtica, arriba dirigida per Xavier Albertí al festival Temporada Alta, on es veurà fins diumenge.

Només acompanyat per un focus, roba vermella i una pintura de Narcís Comadira, Arquillué afronta el seu repte interpretatiu «més bèstia» amb un treball que l’«espanta molt» i, alhora, diu, el «fa trempar». Dona veu a «set ànimes, més que set personatges», per abordar des de diverses perspectives els secrets d’un petit poble a partir de l’assassinat d’un jove de disset anys, que apareix mort amb els genitals amputats. Es tracta del primer text d’un tríptic «sobre la destrucció de la bellesa», segons va explicar ahir Miró, que el va escriure en un moment dolorós durant el confinament «per la necessitat d’escriure», com «un regal interpretatiu» i un homenatge als actors. A més, explica, ha fet «un viatge molt singular amb el concepte de paraula i teatralitat» fins adonar-se que, «quan un muscula la llengua, està treballant també la interpretació i la direcció». Així, diu, Arquillué fa «un prodigi interpretatiu» per «transmetre el dolor i la humanitat» dalt de l’escenari, ja que el text aborda, a partir d’una història sobre abusos sexuals, conceptes com el desig, la culpa o l’expiació del pecat. I és que el dramaturg remarca que a El cos més bonic que s’haurà trobat mai en aquest lloc no ha volgut fer cap «retrat» ni tesi sobre els abusos sexuals perquè, si bé «són epicèntrics» en el muntatge, també ho són «les conseqüències per aquells que els practiquen, els que els han patit i la comunitat que ho ha silenciat». «No parla tant dels abusos com de la taca que representa a la comunitat i del radi d’extensió d’aquesta taca», explica Miró, que ja té en dansa set traduccions del text i diversos muntatges en marxa en altres països.