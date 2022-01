Warner Chappell Music (WCM) ha comprat el catàleg complet del britànic David Bowie, segons ha anunciat aquest dilluns la multinacional, que destaca que ha adquirit cançons publicades al llarg de sis dècades dels seus 26 àlbums d'estudi.

La revista "Variety" assegura que Warner ha pagat als hereus de Bowie més de 250 milions de dòlars (221 milions d'euros) pel catàleg del músic mort el 2016 als 69 anys.

Entre les cançons comprades es troben èxits com "Heroes", "Changes", "Let's Dansi", "Ziggy Stardust", "Starman", "Rebel Rebel", "Fame", o la seva col·laboració amb Queen de 1981, "Under Pressure", per citar les més populars.

"Aquestes no són només cançons extraordinàries, sinó fites que han canviat el rumb de la música moderna per sempre", ha dit en un comunicat el conseller delegat de WCM, Guy Moot, que descriu el catàleg com a "trencador, influent i imperible".

L'acord també inclou l'àlbum pòstum "Toy", que es publicarà aquest pròxim divendres, i que integra nous enregistraments duts a terme a Nova York l'any 2000 de les seves cançons publicades entre 1964 i 1971, juntament amb un parell de cançons noves.

El mes de setembre passat, el gegant discogràfic ja va anunciar que s'havia fet amb els drets de tots els àlbums que Bowie va gravar al llarg de la seva carrera.

La xifra dels 250 milions de dòlars és menys de la meitat dels 535 milions de dòlars dels quals havien parlat alguns mitjans britànics al novembre, i es queda lluny dels 500 milions que va pagar Sony el mes de desembre passat pel catàleg d'una altra icona de la música, Bruce Springsteen.

L'acord aconseguit amb el patrimoni de Bowie ha estat anunciat a menys d'una setmana del qual hagués estat el seu 75 aniversari el 8 de gener, i que s'ha celebrat amb l'obertura de dues botigues amb màrqueting del britànic a Londres i Nova York, i amb la publicació al novembre de la col·lecció de discos "Brilliant Adventure (1992-2001)".