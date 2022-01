El director de cinema estatunidenc Peter Bogdanovich, artífex de l'oscaritzat clàssic 'The Last Picture Show' ('L'última pel·lícula', 1971), ha mort als 82 anys, segons ha informat aquest dijous The Hollywood Reporter.

La seva filla, Antonia Bogdanovich, ha dit a aquest mitjà que el cineasta va morir aquest dijous poc després de la mitjanit per causes naturals a casa seva a Los Angeles.

Bogdanovich, nascut el 1939 a Nova York (els EUA), va ser dels directors més importants del Nou Hollywood de la dècada dels 70 i deixa un llegat amb una vintena de reconeguts títols, entre ells "What's Up, Doc?" ("Què em passa, doctor?"), de 1972, i "Paper Moon" ("Lluna de paper"), de 1973.

Aficionat al cinema des de nen, va iniciar la seva carrera artística al Museu d'Art Modern de Nova York (MoMA), on va preparar una antologia de pel·lícules sobre Orson Welles i Howard Hawks i alhora va anar forjant-se com un prestigiós crític de cinema.

En 1964 es va mudar a Los Angeles i va fer la seva incursió en el setè art com a ajudant de direcció de Robert Corman, qui produiria el seu primer llargmetratge, "Targets", treball al qual el van seguir documentals sobre els cineastes Howard Hawkes i John Ford.

En 1971 va començar el rodatge de 'The Last Picture Show', un drama en blanc i negre ambientat a Texas que va aconseguir els Óscar a millor actor secundari (Ben Johnson) i millor actriu secundària (Cloris Leachman), a més de sis nominacions.

Aquest va ser el preludi d'una prolífica carrera en la qual apareixen títols com 'At Long Last Love' (1975), 'Cohen and Tate' (1984) i 'The Thing Called Love' (1993), i que es va allargar fins a 2014, quan va llançar la seva última pel·lícula, 'She´s Funny that Way'.

El llorejat director va ser reconegut diverses vegades a Espanya, destacant la Petxina de Plata del Festival de Sant Sebastià i el premi del jurat en 1973 per 'Paper Moon' i 'Noises Off' (1992), que en 1994 li va merèixer el premi del públic del Festival de Peníscola.