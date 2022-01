«Nomadland», millor pel·lícula de 2021 segons els crítics gironins

Una dona s’embarca en un viatge cap a l’Oest americà vivint com una nòmada en una caravana, després de perdre-ho tot pel col·lapse econòmic de 2008. La història d’aquesta nòmada moderna, a qui magistralment dona vida l’actriu Frances McDormand (Fargo, Moonrise Kingdom), ha estat escollida com a millor pel·lícula de 2021 pel Col·lectiu de Crítics de Cinema de Girona, que com cada any ha elaborat la llista de les millors cintes que s’han exhibit al llarg de l’any a les sales de cinema gironines.

El film de la directora xino-estatunidenca Chloe Zhao, que es va endur el premi Oscar a millor pel·lícula, ha aconseguit 28 vots, en una votació «molt ajustada» en la que ha superat per només un vot a la nova versió del clàssic West Side Story signada per Steven Spielberg, que ha quedat segona ex-aequo amb la La ruleta de la fortuna i la fantasía, del japonès Ryusuke Hamaguchi, «una de les revelacions del panorama cinematogràfic de la temporada», segons va informar ahir el col·lectiu en un comunicat. Entre les deu pel·lícules més votades aquest any, destaquen també First cow, de Kelly Reichardt (amb 21 vots), i Petit maman de Céline Sciamma i l’espanyola Quién lo impide de Jonás Trueba (totes dues amb 20 vots). L’associació destaca que tres de les sis millors pel·lícules de la llista de 2022 han estat dirigides per dones. Tanquen el rànquing dels crítics gironins Annette (16 vots) del sempre imprevisible Leos Carax, en setena posició; Titane, de Julia Ducournau i Las cosas que decimos, las cosas que hacemos, d’Emmanuel Mouret, en vuitena i novena posició i Quo Vadis Aida? de la directora bòsnia Jasmila Žbanic, que tanca la llista. Aquesta és la 31a edició de la llista de millors pel·lícules de l’any, unes votacions que s’han celebrat ininterrompudament, des de que l’any 1990. El Col·lectiu de Crítics es va reunir per primera vegada tot triant Los timadores de Stephen Frears com la millor pel·lícula d’aquell any. En aquesta ocasió, han votat cinc membres del Col·lectiu de Crítics: Anna Bayó, Imma Merino, Àngel Quintana, Guillem Terribas i Francesc Vilallonga. Nomadland succeeix la italiana Martin Eden de Pietro Marcello, que va ser la guanyadora del 2020. Aquest és el segon any dels últims tres que la pel·lícula que trien els crítics gironins com a millor de l’any coincideix amb la que guanya l’Oscar de l’Acadèmia de Hollywood. El col·lectiu ja va coincidir amb els Oscar el 2019 quan va escollir el film coreà Parásitos de Bong Joon Ho, mentre que el drama romàntic El hilo invisible, del director Paul Thomas Anderson es va erigir en el film més votat de l’any 2018.