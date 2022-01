El Centre Cultural La Mercè de Girona arrenca l’any amb una exposició de l’artista Delphine Labedan sobre els Pirineus i una nova edició del cicle Art i filosofia: mirar amb la paraula, a més d’un acte dedicat a Narcís Comadira, que aquest gener compleix vuitanta anys.

Dins la programació de l’Escola Municipal d’Arts, destaca l’exposició de Labedan Paysages Intérieurs, un cant a la natura i al paisatge natal de l’artista, els Pirineus que s’inaugurarà el 27 de gener i es podrà visitar fins el 18 de març. L’Escola Municipal d’Art té previstes altres exposicions, com conTactes. Una mirada al gest de Jordi Muñoz; Et lisa devin Dido de l’artista multidisciplinària Anna Ill, que arriba a Girona en col·laboració amb la Fundació Vila Casas; o el projecte artístic Escultures al claustre, que mostrarà l’obra del portuguès Gil Gelpi i l’italià Sasha Vinci.

Pel que fa a la programació de l’Escola Municipal d’Humanitats, iniciarà la seva activitat amb el Club Trias de lectura d’assaig, organitzat conjuntament amb la Càtedra Ferrater Mora de la Universitat de Girona, i una nova edició del cicle Art i filosofia entre febrer i març. Organitzat amb la Casa de Cultura, el cicle està format per sis sessions repartides entre els dos equipaments, per reflexionar sobre sis obres d’art d’artistes de diferents èpoques i els grans reptes filosòfics que plantegen. Comptarà amb la participació de Jordi Balló, Ester Jordana, Àngel Quintana, Laura Llevador, Íngrid Guardiola i Joan Fontcuberta.

Continuarà la programació el cicle Bòlit. Pensament, fet en col·laboració amb el Centre d’Art Contemporani de Girona i tancarà la programació d’hivern Narcís Comadira: Sis dècades de poesia (1966-2022), una conversa del poeta amb l’escriptor Esteve Miralles, amb el pretext de la publicació del llibre Narcís Comadira, per Esteve Miralles: Les ipseïtats poètiques de Narcís Comadira i de Els moviments humans, el dinovè llibre de poesia de l’autor gironí, per abordar les claus de la seva trajectòria.