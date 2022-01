El cineasta gironí Isaki Lacuesta optarà a l’Ós d’Or de la Berlinale amb Un año, una noche, el film centrat en l’atemptat terrorista a la sala Bataclan de París. La pel·lícula de Lacuesta ha estat escollida per la secció oficial del festival de cinema de Berlín, un dels tres més importants del món juntament amb els de Venècia i Canes, que arrencarà la seva 72a edició el 10 de febrer amb Peter von Kant, dirigida per François Ozon. La pel·lícula de Lacuesta no és l’únic film català que optarà al màxim guardó, perquè Alcarràs, de Carla Simón, també ha estat seleccionada per a la secció oficial.

La pel·lícula és una coproducció amb França basada en el llibre Paz, amor y Death metal, de Ramón González, supervivent de l’atac terrorista, que «de seguida va tenir clar que volia explicar la seva història, abans que el seu record es tornés difús», explica Lacuesta.

Amb guió de Fran Araújo, Isa Campo i Isaki Lacuesta i fotografia de la cinematògrafa Irina Lubtchansky, el film explica la història d’una jove parella que assisteix a un concert a la sala Bataclan la nit de l’atemptat i, en paral·lel, l’any següent, «un temps en què intenten refer-se i sobreviure».

Lacuesta ha dirigit un repartiment internacional encapçalat per Nahuel Pérez Biscayart -protagonista de 120 latidos por minuto, film amb el qual va guanyar un premi César de l’acadèmia francesa- i Noémi Merlant (Retrato de una mujer en llamas), així com Quim Gutiérrez i Alba Guilera. Hi col·laboren també Natalia de Molina i el cantant C. Tangana, que hi debuta com a actor.

El doble guanyador de la Concha d’Or de Sant Sebastià assenyala que ha estat «un autèntic gustàs» treballar amb Pérez Biscayart i Merlant, i més en un rodatge que ha estat «un caos» per què «la pandèmia encareix i complica molt els processos». La filmació es va haver d’aturar per contagis «tot i haver fet moltíssimes PCR a l’equip» perquè hi havia escenes «complexes» de rodar com les de l’interior de la sala, amb centenars de figurants.

Per treballar tot això, l’equip de la pel·lícula ha comptat amb l’acompanyament de supervivents dels fets de la nit del 13 al 14 de novembre del 2015, per poder reproduir «amb fidelitat» escenes com el tiroteig a la discoteca, el segrest i els fets posteriors.

Rodada entre París i localitzacions catalanes com ara Hostalric, Un año, una noche és una coproducció de la productora independent Mr Fields and friends juntament amb La Termita Films i Bambú Producciones, en coproducció internacional amb Noodles production, i distribució de BTeam Pictures.

També Carla Simón

Per primera vegada, la Berlinale comptarà amb dos films catalans a competició. A més de Lacuesta, Carla Simón arribarà al certamen alemany esperonada per l’èxit d’Estiu 1999, que ja va guanyar el premi a la millor òpera prima i el guardó de la secció Generation K-Plus del festival. Ara ha recuperat part de l’equip d’aquella pel·lícula rodada a la Garrotxa per al seu segon llargmetratge, amb un repartiment coral i format per actors no professionals de Lleida i treballadors del camp, triats en un procés de selecció que es va allargar més d’un any per la irrupció de la pandèmia.

Aquest any el festival recupera el seu format presencial, però l'expansió a Alemanya d’òmicron obligarà a celebrar aquesta edició amb fortes restriccions. De les deu jornades habituals per a la secció oficial es passarà a només sis, mentre que l'accés a les sales només serà possible per a vacunats amb la pauta completa i amb un test negatiu recent.