Penélope Cruz, per Madres paralelas, i Javier Bardem, per Being the Ricardos, han obtingut sengles nominacions a l’Oscar en les categories de millor actriu i millor actor en un paper protagonista. La doble candidatura constitueix una fita absoluta per al cinema espanyol, ja que mai abans aquesta indústria havia col·locat intèrprets a les dues categories en un mateix any.

Aquesta és la quarta nominació a l’Oscar tant per a Cruz com per a Bardem. La intèrpret madrilenya va guanyar l’estatueta a la millor actriu de repartiment el 2009 per Vicky Cristina Barcelona i va estar entre les finalistes per Volver (2007) i Nine (2010). En aquesta ocasió, les seves rivals seran Jessica Chastain (Los ojos de Tammy Faye), Olivia Colman (La hija perdida), Nicole Kidman (Being the Ricardos) i Kristen Stewart (Spencer).

Bardem, per la seva banda, va conquistar l’Oscar al millor actor de repartiment el 2007 pel seu paper a No es país para viejos i va obtenir nominacions per Antes que anochezca (2001) i Biutiful (2010). Aquesta vegada es mesurarà amb Benedict Cumberbatch (El poder del perro), Andrew Garfield (Tick Tick... Boom), Will Smith (El método Williams) i Denzel Washington (La tragedia de Macbeth).

La presència espanyola a la gala dels Oscar 2022 no es limitarà als dos actors, ja que el compositor Alberto Iglesias també va aconseguir una nominació en la categoria de millor música pel seu treball a la pel·lícula Madres paralelas, de Pedro Almodóvar, que ha quedat fora del quintet de finalistes al premi a la millor pel·lícula en llengua no anglesa), i el director i animador madrileny Alberto Mielgo optarà a l’Oscar al millor curtmetratge d’animació per The windshield wiper.

El poder del perro, de Jane Campion, amb 12 candidatures parteix com la pel·lícula amb més opcions de premi a la gala dels Oscars que tindrà lloc el 27 de març a Los Angeles. El segueixen en nombre de nominacions Dune, amb 10, i Belfast, El método Williams i West Side Story amb set. El western no és terreny exclusiu d’homes i els Oscars tampoc. Ahir El poder del perro va desplegar tota la seva potència i es va col·locar com a màxima favorita amb 12 nominacions, incloent una amb què la neozelandesa Jane Campion fa història com a primera dona nominada dues vegades en categoria de direcció.

La rotunda obra estrenada a Neflix i en sales de cinema amb què Campion ha adaptat la novel·la de Thomas Savage és una de les deu candidates a millor pel·lícula, una llista on també entren la segona màxima nominada, Dune (10 candidatures) i West Side Story i Belfast, que en tenen set cadascuna. I en aquest decàleg del que els 9.847 membres amb dret a vot de l’Acadèmia de Hollywood han triat com el millor de l’any hi són també Licorice Pizza, No mires arriba, El método Williams, El callejón de las almas perdidas, CODA, los sonidos del silencio i Drive my car, amb què el japonès Ryûsuke Hamaguchi també ha aconseguit nominacions per la realització i el guió adaptat i pel·lícula estrangera. En aquesta darrera categoria no hi ha entrat El buen patrón però no han faltat nominacions espanyoles.

En aquesta edició dels Oscar hi prenen més rellevància que mai les plataformes en streaming. El poder del perro i No mires arriba ja fa setmanes que són a Netflix després del seu breu pas per les sales; Being the Ricardos es pot veure a Amazon, i La tragedia de Macbeth pertany a Apple TV. Als cinemes hi ha en cartell encara West Side Story, Belfast, El método Williams, El callejón de las almas perdidas i Drive my car. Divendres arribarà Licorice Pizza,