El filòleg Narcís Garolera rescata textos inèdits d’autors catalans com Víctor Català o Jacint Verdaguer a l’assaig Al peu de la lletra. Sobre Verdaguer i altres escriptors. El volum, editat per Viena Edicions, convida a descobrir aspectes poc sabuts dels grans noms de la literatura del país a partir de treballs, articles divulgatius i acadèmics de Garolera, i de transcripcions d’escrits mai publicats d’alguns d’ells, tant documentals, en forma de cartes, com literaris.

En la seva llarga trajectòria, Garolera ha aplegat molta documentació sobre Mercè Rodoreda, Josep Carner o Carles Fages de Climent i altres escriptors que ha estudiat. Després d’haver-los publicat en revistes i acadèmiques i altres publicacions, ara aquesta documentació s’ha traduït en un llibre. A més dels seus estudis i comentaris sobre les seves obres, que ajuden a entendre la part personal i contextualitzar alguns dels grans autors de la literatura catalana, l’especialista també hi aporta material inèdit d’alguns d’ells, especialment epistolaris, tot i que també hi inclou dos dietaris mai publicats de Jacint Verdaguer. Són dues llibretes en mans d’un particular que corresponen als anys 1881-82 i 1891-1892. En el cas de Caterina Albert, per exemple, el catedràtic emèrit de la Universitat Pompeu Fabra treu a la llum una dotzena de poesies signades, és clar, com a Víctor Català, i tres cartes inèdites que Garolera descriu com a «veritables lliçons de literatura» i adreçades a dues cunyades de Reus que van acabar tenint casa a l’Escala.