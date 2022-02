la vida sota l’amenaça d’eta. L’escriptora, periodista i filòloga Blanca Busquets va presentar ahir a l’Espai 22 de Girona la novel·la Constel·lacions. Editat per Proa, està protagonitzat per una família catalana amenaçada per ETA i, tot i que no és una història biogràfica, hi ha una fidel reproducció del que el seu pare va viure a la Navarra dels 60 i 70.