«Ets de Llach o de Serrat?» és una d’aquelles frases que s’ha anat repetint al llarg dels anys entre els amants de la música. Ara dos col·laboradors habituals de dos dels grans cantautors del país s’han unit per pujar a l’escenari les cançons més emblemàtiques de Lluís Llach i Joan Manuel Serrat en el que han batejat com El concert impossible, unint dos repertoris que han marcat generacions.

La proposta, que s’estrenarà aquest diumenge a les sis de la tarda al Teatre de Bescanó, té al cadavant el pianista Josep Mas, conegut com a Kitflus, arranjador i músic del cantautor del Poble Sec des de principis dels anys 80, i el guitarrista Jordi Armengol, productor i còmplice del músic de Verges. Jordi Armengol i Kitflus estaran acompayats per les veus de Juanma Sánchez i la cantant gironina Laia Indika, que interpretaran alguns dels temes en solitari i també d’altres en format de duet.

«Amb en Jordi som veterans i havíem coincidit en diverses gravacions i projectes. Quan ens van proposar treballar plegats en aquest concert, impossible perquè Lluís Llach i Joan Manuel Serrat no han fet mai un duet junts, vam acceptar ràpidament, perquè era una bona oportunitat per unir la música de dos puntals de la cultura del país», assenyala Kitflus.

Cada instrumentista s’ha encarregat de seleccionar els temes del músic amb qui col·laboren habitualment i, en total, explica, «hem acabat treballant una vintena de temes, però entre les dues trajectòries podríem fer vint concerts diferents, perquè hi ha tant on triar!». En el seu cas, assenyala el pianista, ha triat algunes de les melodies més emblemàtiques de Serrat i cançons com Paraules d’amor o Mediterráneo no faltaran a la cita.

Integrant de grups com Iceberg i Pegasus, Kitflus va començar a treballar amb Serrat de forma estable a inicis de la dècada dels 80, però ja es coneixien des dels 70. «Quan jo estava a Iceberg, ell tenia una productora i ens va ajudar a finaçar el nostre primer disc, Tutankhamon, l’any 75», explica el pianista.

«A nivell professional, vaig començar a treballar amb ell l’any 1980, amb el disc Tal com raja i des de llavors hem tingut una relació fluida tant en l’àmbit personal com professional, pràcticament de forma continuada fins ara, perquè ja estem treballant en la gira de comiat, que comença a assajar-se a l’abril».

I és que l’actuació de Bescanó serà l’estrena d’un espectacle que confien poder girar en els propers mesos. El concert impossible quedarà condicionat, això sí, a l’agenda de Kitflus, que és a punt d’embrancar-se en la darrera gira de Joan Manuel Serrat, que començarà a Nova York i acabarà a Barcelona, passant pel mig per cites com el festival de Peralada o el de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols.