La companyia gironina La Gàrgola fa «un pas endavant» amb el seu tercer espectacle, Kalumba, una «comèdia millenial» sobre el drama de la maduresa del que havia de ser la generació més ben preparada de la història dirigida per Yago Alonso. El director darrere d’èxits teatrals com la comèdia Ovelles o Instruccions per enterrar un pare dirigeix el nou text de Frank Bayer, que s’estrena aquest divendres a la sala La Planeta de Girona, on es podrà veure fins el diumenge 13.

Interpretada per Núria Florensa, Xavier Mercadé, Laura Porta, Raül Tortosa, l’obra es centra en quatre amics que es van conèixer fa anys fent un Erasmus a Dinamarca, on es van formar parelles que es van trencar, però la seva amistat va perdurar. Un d’ells organitza un sopar per anunciar-los que vol fer un gir radical a la seva vida i els anima a acompanyar-lo, una proposta que capgirarà la vida de tots plegats. Treballat durant el confinament, Kalumba és un text que vol fer «un retrat d’aquesta generació nascuda als 80 que ara arriben las 40, que va anar en massa a la universitat pensat que es menjaria el món». «La vida de la generació dels nostres pares va millorar molt respecte la dels avis i semblava que nosaltres havíem de continuar avançant, però no», explica el dramaturg gironí sobre una comèdia que gira entorn a la idea de si val la pena «agafar l’últim tren i sortir de la rutina» i que reivindica la quotidianitat i el concepte de «felicitat domèstica». Respecte a la direcció de Yago Alonso, assenyala que es tracta d’«un pas endavant» en la trajectòria d’una companyia encara molt jove que busca aprendre de tots els directors amb qui ha treballat, com Cristina Cervià (El brindis) i Núria Florensa i Ricard Martí (Ferides). «Quan Ovelles va venir a La Planeta, vaig pensar que si mai feia una comèdia volia que fos com aquell espectacle, amb to naturalista i sense estridències», explica Bayer sobre el to que Alonso també ha estat treballant als assajos de Kalumba. Un cop estrenat a Girona, l’espectacle es veurà també al Teatre Gaudí de Barcelona de l’1 al 18 de setembre. Abans, però, a l’abril, la companyia té previst instal·lar-se al mateix teatre barceloní per recuperar El brindis, el seu primer muntatge, estrenat ara fa quatre anys. «Ens fa una il·lusió especial que un projecte en què va treballar la Cristina Cervià encara tingui recorregut», resumeix Bayer. Ajornament de «Cösmix» D’altra banda, La Planeta va anunciar ahir que l’espectacle per al públic familiar Cösmix, previst pel 20 de març, ha quedat ajornat a causa de la lesió al canell d’un dels membres de la companyia Teatre Mòbil. El teatre i la companyia ja treballen en buscar una nova data.