El festival de jazz de l'Estartit creix en dies, concerts i espais

El festival de jazz de l'Estartit tindrà el doble de concerts que l'any passat i ampliarà els espais, tots a la vora del mar, per això adopta el nom de Sea Jazz l'Estartit, subratllant la connexió amb el Mediterrani. La cita, que se celebrarà del 24 al 28 de juliol passa dels vuit concerts de l'any passat a setze i de quatre a cinc dies, amb un cartell que inclou artistes consagrats com el saxofonista Charles Lloyd, el pianista Chucho Valdés o el trompetista Arturo Sandoval i noves figures del gènere com la saxofonista Lakecia Benjamin o el pianista Emmet Cohen.

Una de les novetats d'aquesta novena edició és la creació d'un apartat dedicat als joves emergents que, amb el nom de Young Lions, oferirà set concerts de franc el dimecres 24 de juliol, la primera jornada del festival. Grups formats per joves artistes nacionals i internacionals oferiran concerts de 45 minuts cada un en dos espais: l'escenari principal del passeig del Molinet i el nou escenari de l'Espai Medes, a l'Espigó de Llevant.

La directora del festival, Montse Faura, destaca que aquest apartat dedicat a nous talents tindrà "una atenta mirada cap als Països Baixos". "Explorarem els múltiples aspectes i inspiracions del jazz, incloent-hi la participació de tres formacions amb membres d'Holanda i Catalunya, una col·laboració que exemplifica la diversitat i excel·lència que defineixen el panorama musical nacional en el context global", apunta.

Els altres quatre dies transcorreran a l'escenari central del passeig del Molinet, amb concerts dobles cada jornada just davant les illes Medes.

Dijous 25 de juliol començarà amb un concert gratuït al terrat de la Confraria de Pescadors de l'Estartit a càrrec de la Clarence Bekker Band. Posteriorment, Joan Mar Sauqué Quintet presentarà el seu nou treball, Nàufrags, i la jove saxofonista Lakecia Benjamin, Phoenix, un treball nominat aquest 2024 a tres premis Grammy.

La jornada del divendres 26 de juliol començarà amb la pianista Elisabet Raspall i l'intèrpret de castanyoles i ballarina Belén Cabanes i el seu treball conjunt, Jazztanyoles. Tot seguit, Artemis, un de jazz femení, intergeneracional i multinacional format per algunes de les millors intèrprets de jazz del moment oferirà al Molinet el seu últim disc, In real time.

Las Karamba obriran la vetllada del 27 de juliol, que tancarà la trobada de Chucho Valdés & Arturo Sandoval Reunion Band en un homenatge al llegat del jazz afrocubà del mític grup Irakere.

La jornada de clausura del Sea Jazz L'Estartit, diumenge 28 de juliol, reunirà l'Emmet Cohen Trio, liderat un dels principals talents del jazz contemporani, i el llegendari saxofonista Charles Lloyd, que presentarà en exclusiva a l'Estat el seu últim treball, The sky will still be there tomorrow, en format de quartet.

Les entrades es posen a la venda aquest dimarts amb preus que oscil·len entre 40 i 55 euros.