El món de la música no és aliè a les desigualtats de gènere malauradament encara tan presents en la societat. Segons l'Anuari de la Música 2021, coeditat per l'Associació Professional de Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya (ARC) i el grup Enderrock, la presència de projectes liderats per dones en els principals festivals de Catalunya va baixar el 2020 -respecte de l'any anterior- dotze punts, passant del 32% al 19%. De talent no en falta i a les comarques gironines hi ha un bon grapat d'artistes que trenquen murs amb la seva música. D'entre els molts projectes que podem trobar a casa nostra, en destaquem sis que posen en relleu l'empoderament de les dones en el món de la música.

Arianna Puello

Al costat de la gaditana Mala Rodríguez, la MC gironina Arianna Puello, nascuda a la República Dominicana, és una de les pioneres del hip-hop a Espanya i una de les primeres dones a obrir-se camí en una escena, fins a principis dels noranta, dominada per homes. Amb àlbums com "El gancho perfecto" (1999) o "La Fecha" (2001), Puello es va erigir en una de les veus més respectades de la música urbana a Espanya.

Clara Peya

La pianista i compositora Clara Peya és, sens dubte, una de les artistes més empoderades i reivindicatives de l'escena catalana. La palafrugellenca, que el 2019 va rebre el Premi Nacional de Cultura, ha trencat estereotips amb lletres punyents que denuncien el masclisme imperant, aborda la salut mental i, per descomptat, reivindica el paper de la dona en la societat i critica el concepte d'amor romàntic, amb la seva particular fusió minimalista de jazz i electrònica. Amb més d'una desena d'àlbums publicats, a banda dels seus projectes teatrals amb Les Impuxibles -al costat de la seva germana Ariadna- l'empordanesa va llançar el 2021 "Perifèries", considerat per bona part de la crítica, com un dels millors àlbums catalans de l'any.

Sílvia Pérez Cruz

Amb gairebé tota seguretat una de les artistes més consolidades de les comarques gironines. Sílvia Pérez Cruz ha sabut teixir en menys una dècada, des de la seva marxa del grup Las Migas, una sòlida trajectòria en solitari que va arrencar el 2012 amb "11 de novembre" i que va tenir continuïtat amb treballs com "Granada" (2014) o "Vestida de nit" (2017). El 2020 va llançar "Farsa (género imposible)" i actualment es troba enllestint nou disc. A banda de la seva carrera com a cantant i compositora, la de Calella de Palafrugell també ha realitzat diverses col·laboracions i el 2015 va fer el salt al cinema firmant la banda sonora i protagonitzant la pel·lícula "Cerca de tu casa", del director Eduard Cortés.

Abril Gabriele

Una de les cantants gironines amb més projecció, Abril Gabriele va començar a despuntar l'any passat amb senzills com Lost Forever, Hold on i Steven Spielberg. Influenciada per, entre d'altres, la nord-americana Lauryn Hill (exFugees), la cantant nascuda a Buenos Aires i criada a la ciutat de Girona destaca per la seva potència de veu, una cuidada posada en escena i una proposta musical que beu principalment del soul i del gòspel, amb gotes de rock.

Marion Harper

Nascuda a l'Uruguai, però veïna d'Hostalric, municipi al qual va arribar encara sent una nena al costat dels seus pares, Marion Harper és una de les grans joies de l'escena indie gironina. Guanyadora el 2016 de la secció Descobertes del festival Strenes de Girona, el seu pop electrònic fosc i pausat, amb un cert regust a la música de la neozelandesa Lorde i la sueca Lykke Li, l'han portat ja a ser telonera de grups com M83, Dorian o Marlango, i a actuar a festivals com l'Acústica, l'Altaveu o als aperitius del Primavera Sound de Barcelona. Ha publicat dos àlbums, "Cotton Club" (2015) i "Hydrangea" (2017) i diversos senzills com "Max" i "James".

Tramma

En la creixent escena de música urbana gironina, Tramma és un dels noms que cal tenir més en compte. Marta Romeu es va llançar a la piscina la passada tardor amb la publicació del seu primer disc, després de destacar en les jam sessions que es feien -en temps prepandèmia- a la ciutat de Girona. "Voldria dir-te" és el títol d'un debut en llarg en el qual combina hip-hop, dancehall, reggae i R&B i que reivindica, en les lletres, algunes de les principals inquietuds que tenen les generacions més joves.