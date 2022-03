L’equip de la pel·lícula Alcarràs, amb Carla Simón al capdavant i els seus protagonistes, va arribar al Festival de cinema de Màlaga per presentar la cinta després de fer història a la Berlinale. En una entrevista amb l’ACN, Simón reconeixia que li ha costat creure’s l’èxit del film i que durant un temps es despertava a les nits per preguntar-se si tot això estava passant. Tot i això, assegurava que no sent pressió. «Sentia molta pressió després de la pel·lícula Estiu 1993, i amb Alcarràs hem arribat més lluny que Estiu 1993 i no era gens evident perquè és una cinta molt complexa, on hem pres molts riscs».

«Després de Berlín sembla que venim tranquils», manifestava Simón, que ha participat al certamen fora de concurs amb Alcarràs, una pel·li que parla «d’un dilema lícit que és la tradició versus el canvi». El pas de la cinta per Màlaga representa la seva estrena en festivals d’Espanya. S’estrenarà a l’abril.