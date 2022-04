«Som ràpids a categoritzar les víctimes i després les oblidem, tot el que ve després, la complexitat de continuar vivint amb aquest trauma» sosté l’actriu francesa Noémie Merlant. Coneguda per Retrato de una mujer en llamas, és una de les protagonistes del film Un año, una noche, en què el cineasta gironí Isaki Lacuesta aborda l’atac terrorista a la sala Bataclan de París. Després de preestrenar-se a la Berlinale, arribarà als cinemes el 21 d’octubre.

«Al principi tenia por d’acceptar aquest projecte», diu la intèrpret, «no saps fins a quin punt és legítim, si la gent està preparada per fer-ho, és molt delicat».Els seus dubtes es van dissipar després de parlar amb el director i amb Ramón González, supervivent de l’atac i autor del llibre en què es basa la pel·lícula, que indaga no tant en el succés en si com en l’empremta que deixa les víctimes i les diferents maneres de bregar amb el trauma.

«Hi ha persones que necessiten parlar i d’altres que prefereixen no fer-ho, però és important tenir la possibilitat d’un diàleg sobre el que va passar», sosté l’actriu, un del noms més demandats de l’escena francesa actualment. Ara presenta París, distrito 13 de Jaques Audiard, un film que celebra l’amor romàntic en l’actualitat i té pendent d’estrena TAR, de Todd Field, amb Cate Blanchett.