Música sortint d’un vàter per ballar en un cubicle de menys de dos metres quadrats recobert de milers de trossos de mirall, com si estiguessis dins d’una gran bola de discoteca. És la nova proposta de l’artista Edgar Massegú, que ha creat a la Casa Museu que té a Sarrià de Ter la que probablement és la discoteca més petita d’Europa. Es tracta del projecte Vàter Disco, una museïtzació que ha requerit mesos de feina i per a la qual l’artista ha patronat i tallat a mida més de 2.000 trossos de miralls en diferents formes geomètriques, la majoria triangles. De fet, fins i tot el paper de vàter i la tovallola són miralls.

La inauguració d’aquesta nova atracció de la Casa Museu serà aquest diumenge,10 d’abril, de 10 del matí a 2 del migdia, coincidint amb les Jornades de portes obertes actives de la Casa Museu per la commemoració del Dia Internacional de l’Art. Hi participaran una cinquantena d’artistes i hi haurà propostes de dansa contemporània i música en viu, a més de performances, una exposició col·lectiva i comptar amb la participació d’urban sketchers. A més, el cuiner Jordi Parés, professor de l’Escola d’Hosteleria de Girona, crearà petites escultures comestibles i també es presentarà la sèrie de catàlegs Biblioteca Massegú. Més de 50 propostes en 26 municipis per celebrar el Dia Mundial de l’Art