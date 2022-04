Un pregó de Gerard Quintana obrirà la cinquena edició del Nostaldisc, que se celebrarà diumenge 8 de maig a Sant Gregori. La Fira del Disc i Cultura del Rock’n’Roll tornarà a l’espai La Pineda després de dos anys d’aturada per la pandèmia, mantenint el seu esperit de setembre: amb el vinil com a protagonista, actuacions en directe i propostes familiars.

La cita organitzada per Le2x - Associació Cultural de la Vall del Llémena obrirà a les 10 del matí amb tallers per a la mainada i un espectacle de màgia del mac Gepis que donarà pas, a partir de les 12, al pregó de Quintana.

El cantant de Sopa de Cabra, amic de la casa, ha promès un discurs «amb sorpresa» que pot acabar lligant amb el concert posterior (12.30), un repàs per la història del rock a càrrec dels bisbalencs The Rock’n’Roll Brothers, segons avançava ahir David Julià, un dels organitzadors.

De cara a aquesta cinquena edició, l’organització potencia de la franja de migdia, amb més gastronomia i amb una producció pròpia: una sessió de música en vinil a càrrec de Mr. Blond i la creació d’una pintura en directe del galerista i pintor Ilich Roimeser.

Precisament un retrat de gran format que Roimeser va fer a Pau Riba presidirà l’interior del pavelló de La Pineda en un dels dos homenatges que inclourà Nostaldisc. El segon, encara en preparació, serà pel bateria i membre fundador de Le2x, Xavier Rodríguez Nieto, mort recentment.

La tarda es tancarà amb els concerts de Waltrapa & The Clashmakers (16.00) i Slavedown (17.30), integrat per quatre músics bregats en mil escenaris, entre ells el cantant Marc Corso (Sangtraït, Àspid, Rockzilla).

Nostaldisc s’està muntant «en temps rècord», segons un altre dels organitzadors, Jordi Turon, amb voluntat de mantenir el model que ha dut a Sant Gregori fins a 6.000 assistents en les edicions anteriors. De moment hi ha setze parades de professionals del vinil confirmades -xifra similar a la d’anys anteriors- i confien arribar a la vintena.

Les parades s’instal·laran a l’interior del pavelló, mentre que a l’exterior de La Pineda també tornarà l’Espai Autor, pensat per potenciar la relació entre el públic i els artistes. Hi participaran Blanquito Zurdito, Xarim Aresté, Sergi Caròs «Ed Tulipa» i Rock Per Xics.

De cara a propers edicions, els organitzadors volen potenciar també l’intercanvi entre particulars.