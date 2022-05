'Alcarràs' és l'estrena més vista del cap de setmana a Catalunya i la segona d'Espanya amb 56.000 espectadors. La pel·lícula de Carla Simón se situa per darrere d''El hombre del norte', que té el doble de còpies a tot l'Estat. En total, la cinta distingida amb l'Os d'Or ha recaptat per ara 404.000 euros, consolidant-se amb la millor mitjana per còpia, a les quals encara s'hi ha de sumar alguns cinemes. Aquest cap de setmana s'ha pogut veure en 169 pantalles i des de la productora es preveu augmentar el nombre de còpies aquesta setmana.

«No hi pot haver un final positiu en el model d’agricultura familiar» En declaracions a l'ACN, el productor d''Alcarràs', Tono Folguera, ha constatat que estan «molt contents» però no sorpresos per l'acollida, ja que auguraven que l'estrena seria un «èxit». Amb tot, celebra que sigui el film més vist fora de Catalunya, en llocs com Galícia, Salamanca, León o Valladolid. «És una pel·lícula en català que transcendeix les nostres fronteres i acosta la llengua i la cultura més enllà de Catalunya, això fa que sigui una doble satisfacció», ha reblat. En aquest sentit, Folguera convida el públic a veure la pel·lícula per donar suport «al cinema català i als cinemes, que passen per un moment difícils». També ha avançat que incrementaran el nombre de pantalles a les quals es podrà veure 'Alcarràs' la pròxima setmana.