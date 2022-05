L’actriu Marta Puig ha rebut les Ales a la Cultura 2022, un guardó en homenatge a la seva tasca a favor de la cultura a Olot. L’alcalde de la ciutat, Pep Berga, va entregar-li el Premi al Teatre Principal de la capital de la Garrotxa en un acte que va servir per recordar els 42 anys de trajectòria professional de l’actriu olotina, que ha destacat en el teatre, especialment en el gènere de la comèdia, en obres com Vidas privadas, Sálvese quien pueda o Leonor de Aquitania. Tot i això, al llarg de la seva carrera també ha treballat en nombroses pel·lícules i sèries de TV com Academia de baile Gloria, Escenas de matrimonio, Hostal Royal Manzanares o Un Franco, 14 pesetas.

En la seva intervenció, l’alcalde d’Olot, Pep Berga, va remarcar la feina de Marta Puig a l’Orfeó Popular Olotí: «Ens ha donat les seves interpretacions i ara ens dona el seu temps i el seu coneixement. Allò que més bé defineix una ciutat són les seves actituds i els valors de les persones que en formen part. I avui reconeixem una ciutadana activa i generosa». Lligada a l’Orfeó des de ben petita, Puig va retornar a Olot després d’una trajectòria plena d’èxits. El president de l’entitat, Joan Manuel Robles, va destacar «l’esforç, la generositat, la humilitat i l’altruisme» de l’actriu, a més el seu «gran talent interpretatiu i el magnetisme que transmet als escenaris». L’acte va comptar amb la presència d’actors de l’Orfeó Popular Olotí, que van pujar a l’escenari per llegir fragments d’algunes de les obres emblemàtiques que ha interpretat o dirigit Puig. A més, es va projectar un vídeo amb imatges seves procedents de l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa i també del fons de l’Orfeó.