El 28è FemJazz! Banyoles recupera la Muralla com a espai principal del festival i les activitats paral·leles que no s’havien pogut dur a terme per la pandèmia. Entre el 27 i el 29 de maig, oferirà una dotzena d’actes, en què destaca 97onzas & KIW, una producció pròpia del certamen que marida jazz i hip hop. També hi ha prevista la participació una batalla de big bands i l’actuació del trio Miguel-Bayer-Lai.

Una de les novetats d’enguany és la creació d’Els Millors Festivals, una agrupació de festivals de petit i mitjà format dels Països Catalans de la qual el certamen banyolí és un dels impulsors. La primera iniciativa és la gira de la saxofonista Cristina Miguel, que actuarà als sis festivals participants amb una proposta diferent a cada ciutat en repertori i format.