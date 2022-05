El festival Tempo de Girona organitzarà una quarantena d'activitats gratuïtes en els 24 dies que durarà la 14a edició. Després d'anunciar alguns dels artistes que passaran per l'escenari de la plaça dels Jurats, com ara la Casa Azul, Ramon Mirabet o la Bien Querida, aquest dimarts s'han anunciat la resta de programació que farcirà de música el Barri Vell entre el 8 i el 31 de juliol. El director del Tempo, Albert Candela, assegura que aquest 2022 tenen una programació molt similar "al festival que era del 2019 cap enrere". A més, aquest estiu hi haurà cinc concerts inclusius amb actuacions per a persones amb problemes de visió, grups del sector Est de Girona i també bandes amb diversitat funcional.

El festival Tempo de Girona recupera la dualitat d'espais entre els concerts de la plaça dels Jurats i les del passeig Arqueològic del Barri Vell de Girona. El director del Tempo, Albert Candela, ha anunciat que hi haurà una quarantena d'activitats gratuïtes que es faran entre el 8 i el 31 de juliol, en paral·lel als concerts de pagament que es faran a la plaça dels Jurats amb la Casa Azul, Ramon Mirabet, la Bien Querida, Cecilia Krull, Joina o Blondex.

Al passeig Arqueològic hi haurà les actuacions gratuïtes amb grups com Bratia, Anthus, Joan Masdéu, Boom Boom Figthers o Manzau, entre d'altres. La idea és programar diferents gèneres musicals al costat del Tempo Village per atraure a tot tipus de públic. A més, el Tempo mantindrà sinèrgies amb diversos projectes culturals de la ciutat com el Festival NEU! O l'Antenes.

Una altra de les apostes el Tempo és la inclusió, per això aquest any hi haurà cinc actuacions inclusives. Dues d'elles seran amb la col·laboració de la Fundació ONCE (Nucli Trío de David Viñolas i Rebelde Ibón Casas). També hi haurà l'actuació Rumba 4G, una formació sorgida per un projecte d'inclusió social que es fa al sector Est de Girona i la del grup Clams, una banda de pop-rock formada per persones amb discapacitat.

A més, en el Tempo es faran vuit vermuts musicals i activitats com el Wine&Music, un tast de vins amb música en directe que es farà l'11 de juliol amb una entrada de 26 euros. També es faran xerrades literàries amb Donat Putx i Gemma Humet.