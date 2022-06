L’(a)phònica i l’Ítaca enceten un estiu amb festivals dels d’abans

«Si l’Strenes ha estat un bon tràiler del que vindrà al país, la pel·lícula és molt bona», deia fa uns mesos el director del certamen gironí, Xavi Pascual, per aventurar el que podia ser la temporada de festivals d’aquest estiu. L’Strenes va ser el primer gran certamen a tastar la fi de les restriccions i ara seran l’(a)phònica i l’Ítaca Sant Joan els qui obriran el camí cap a un estiu ple de festivals dels d’abans.

Les cites de Banyoles i l’Estartit encenen aquesta setmana la metxa d’una temporada que, si tot va bé, suposarà el retorn definitiu a la normalitat: sense mascaretes ni limitacions d’aforament, a peu dret i amb la recuperació dels artistes internacionals que solien encapçalar les programacions a la Costa Brava.

El primer serà la cita estartitenca, que ja es posa en marxa avui amb la previsió de viure la seva edició més multitudinària, ja que l’organització calcula que superarà els 12.500 espectadors. L’Ítaca, que des de l’abril ha programat actuacions en municipis com l’Escala, Palafrugell o Corçà i, per primer cop a Girona, proposa a l’entorn de la revetlla tres nits de concerts a la platja Gran de l’Estartit amb una quinzena de recitals protagonitzats per Rigoberta Bandini, Zoo, Oques Grasses, Ana Tijoux o Cala Vento. A més, per celebrar el seu desè aniversari, demà farà un espectacle de drons a la mateixa platja.

Pel que fa a l’(a)phònica, arrenca demà amb quaranta actuacions i activitats paral·leles previstes fins diumenge repartits per tot Banyoles. Els encarregats d’obrir la programació seran els Cor de Teatre, Alba Morena, Anna Ferrer, Xarim Aresté i el cap de cartell d’enguany, Manu Chao, que farà el ple. Durant el cap de setmana hi passaran artistes com Pere Arquillué, Amorante, Rodrigo Laviña y su combo, Birds on a Wire o El Pony Pisador. Antònia Vicens, flamant premi d’Honor de les Lletres Catalanes, no podrà ser diumenge a l’Espai Eat Art com estava previst, però l’acte es manté amb el poeta Antoni Vidal. Amb un 70% de la programació gratuïta, el festival ja ha exhaurit les entrades per a Manu Chao, Joan Miquel Oliver i Música Nua, i queden pocs tiquets per a Alba Morena i Maria Jaume.

Les tres grans cites

El més matiner dels tres grans festivals d’estiu serà el de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols, que la setmana vinent comença les celebracions del seu seixantè aniversari. La cita encara una edició especialment ambiciosa, amb dos escenaris funcionant de forma simultània: el Guíxols Arena, amb capacitat per entre 2.500 i 6.000 persones, i l’Espai Port, amb 1.200 places. La cita ganxona ja ha venut més de 25.000 entrades i portarà a Sant Feliu artistes com Iggy Pop, la Fura dels Baus, Jamie Cullum, Simple Minds o Manolo García.

També comptarà amb Joan Manuel Serrat, que ja ha esgotat les entrades per al seu comiat dels escenaris gironins el 6 d’agost. Una mica abans, el 15 de juliol, també passarà pel festival de Peralada, que del 8 de juliol al 6 d’agost oferirà divuit propostes entre les quals destaquen Monica Bellucci fent de Maria Callas, Josep Carreras, Pink Martini o el ballet de l’Òpera de Munic, que obrirà l’edició d’enguany amb una doble proposta.

I és que el festival del castell de Peralada s’ha marcat com a objectiu pels anys vinents la recuperació progressiva del públic internacional perdut per la pandèmia i per fer-ho, fa una aposta decidida per l’especialització en la lírica i la dansa.

Després de l’aturada forçosa per la pandèmia el 2020 i d’una edició especial el 2021 centrada en artistes catalans i espanyols, el festival de Cap Roig torna a partir del 22 d’agost, amb un cartell que inclou artistes com Christina Aguilera, Mika o Raphael i que tindrà un marcat accent llatí amb la presència dels colombians Sebastián Yatra, Camilo i Morat.

Aquest estiu l’auditori del jardí botànic de Calella tindrà més aforament que mai, 2.400 localitats, perquè es mantindrà l’ampliació de la grada del 2021, motivada per la pandèmia, i es podrà omplir al 100%. Sting, Rigoberta Bandini, Pablo Alborán o Dani Martín ja ho tenen tot venut quan queda un mes per l’inici del certamen.

Més enllà de la costa, a la ciutat de Girona també coincidiran durant uns dies dos festivals. Per una banda, la segona edició del Girona Music Festival, que des de l’1 de juliol i durant dotze dies ha programat a l’espai annex de Montilivi concerts de Bad Gyal, La Oreja de Van Gogh o Stay Homas, i el Tempo, que a partir del 8 de juliol tornarà al Barri Vell amb actuacions com les de La Casa Azul, Ramon Mirabet o La Bien Querida, així com una àmplia programació gratuïta.

Altres cites d’aquesta arrencada de la temporada seran la segona edició del festival Istiu de Castelló d’Empúries; el Planestiueja’t de les Planes d’Hostoles; l’Emergent en diversos pobles del Gironès p el Portalblau de l’Escala, amb una vintena de propostes entre les quals destaquen els concerts de Texas, Ara Malikian, Els Catarres o Clara Peya. També hi haurà el segon Vallviva de la Vall d’en Bas, una cita solidària amb Stay Homas, Rosario i Sergio Dalma com a caps de cartell que ja supera el 70% d’ocupació.