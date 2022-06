La sisena edició de La Santa Market obrirà el 15 de juliol amb 45 dies ininterromputs d’activitats al Santa Cristina Horse Club de Santa Cristina d’Aro.

La cita acollirà el 8 d’agost un gran concert amb Els 40 Principals, dels quals encara no s’han revelat els artistes; organitzarà la segona edició del concurs per a músics emergents New Talent La Santa i, a més, comptarà amb 32 propostes gastronòmiques i la presència de 60 creadors i artesans.