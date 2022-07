Andreu Buenafuente és un dels rostres més coneguts a casa nostra. Famós per les seves tasques com a humorista, periodista o presentador de televisió, els darrers anys ha ensenyat una part seva molt més íntima: la pictòrica. A través de les il·lustracions de llibres com No entiendo nada (Reservoir Books, 2015) o Reír es la única salida (Harpercollins, 2020), el reusenc va donar a conèixer la seva vessant més artístic. Ara, però, ofereix en inèdit la seva primera exposició de pintures en solitari a la Fundació Modest Cuixart de Palafrugell. La mostra, titulada Jazz,integra una vintena d’obres i s’exposarà del 15 de juliol al 3 de setembre cada dijous, divendres, dissabtes i diumenges a partir de les nou del vespre.

El títol de l’exposició no és aleatori. Tal com afirma Josep Cuixart, fill de l’artista Modest Cuixart i gestor de la Fundació, «cada estiu, al taller del meu pare, ara reconvertit en sala d’exposicions, hi fem un cicle de concerts de jazz». Això, sumat a l’estil expressionista i fauvista (caracteritzats per donar moviment a les obres) que han inspirat a Buenafeunte a l’hora de pintar els quadres, ha donat nom a la mostra. D’aquesta manera, es podrà visitar l’exposició i assistir al concert simultàniament. Tampoc ha estat casualitat que l’humorista exposi a Palafrugell. «Des de sempre he sigut molt fan de Buenafuente. Sempre l’escoltava als seus programes», admet Cuixart, i afegeix que «com que últimament deia que pintava, vaig pensar d’oferir-li el taller per a poder exposar els seus quadres, i així va néixer l’exposició Jazz».