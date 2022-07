El Cor de l’Empordà, el Cor de la ciutat de Mataró i l’Orquestra Simfonieta Barroca interpretaran demà La Passió segons Sant Joan sota la direcció de Jordi Lluch a l’Auditori Espai Ter de Torroella de Montgrí.

La peça, de l’extraordinari Johann Sebastian Bach, és una obra religiosa composta durant el primer hivern que Bach va treballar a Leipzig. Està escrita per a veus solistes, cor i orquestra. La Passió segons Sant Joan està formada per diferents melodies plenes de dramatisme.

Així doncs, el Cor de l’Empordà (format per 57 cantaires), el Cor de la ciutat de Mataró (amb 24 cantants amateurs i un quartet professional) i l’Orquestra Simfonieta Barroca (integrada per antics membre del que va ser el Teatre Instrumental), uniran forces per interpretar l’obra de Bach, considerada una de les grans peces de la música clàssica gens fàcils de representar.