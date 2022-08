Cada que és? és el títol de la mostra fotogràfica que des d’ahir dijous i fins al pròxim dissabte 20 d’agost es pot veure a l’Hostal Cristina de Cadaqués. L’exposició consta d’una sèrie de retrats en blanc i negre captats al municipi alt-empordanès pel fotògraf madrileny establert a Barcelona Daniel Loewe. Les imatges exposades mostren els carrers i places del poble fora de temporada, amb un mar net de barques, amb cels tempestuosos i vents forts, reivindicant un indret en harmonia amb el paisatge, l’arquitectura i els seus habitants.

L’origen de la sèrie de retrats es troba en un joc que el fotògraf va proposar als seus amics, «mostrant llocs que ells no gaudeixen durant l’estiu o que simplement no veuen», segons s’assenyala en un breu comunicat enviat per l’Hostal Cristina. Així, les imatges són una reflexió paisatgística sobre el Cadaqués «desconegut».